فطيرة تفاح دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط

فطيرة التفاح دون فرن من الحلويات السهلة والسريعة يطهى التفاح بالسكر المكرمل ويغطى حتى ينضج ويصبح هشًا ويقدم، تعرفي إلى الطريقة بالتفصيل وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

30 غرام زبدة

2 تفاحة مقشرة ومقطعة

3 ملاعق كبيرة سكر

½ ملعقة صغيرة قرفة

لتحضير الفطيرة:

بيضة

3 ملاعق كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة زيت

كوب حليب زبادي

كوب دقيق

ظرف بيكنغ باودر

ظرف فانيليا