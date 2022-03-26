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فطيرة تفاح دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 12:49 مساء
فطيرة تفاح دون فرن
فطيرة تفاح (الإنترنت)
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فطيرة التفاح دون فرن من الحلويات السهلة والسريعة يطهى التفاح بالسكر المكرمل ويغطى حتى ينضج ويصبح هشًا ويقدم، تعرفي إلى الطريقة بالتفصيل وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
30 غرام زبدة
2 تفاحة مقشرة ومقطعة
3 ملاعق كبيرة سكر
½ ملعقة صغيرة قرفة
لتحضير الفطيرة:
بيضة
3 ملاعق كبيرة سكر
3 ملاعق كبيرة زيت
كوب حليب زبادي
كوب دقيق
ظرف بيكنغ باودر
ظرف فانيليا

طريقة التحضير
- نسيح الزبدة في مقلاة ونضيف السكر ونستمر بالتحريك حتى يذوب السكر ويتكرمل.
- نضيف التفاح المقطع ونحرك جيدًا ونستمر بالتحريك من حين لآخر ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات على نار متوسطة لعشر دقائق.
- نضع في وعاء البيضة والسكر ونخفق جيدًا ثم نضيف الزيت والزبادي ونحرك جيدًا.
- نخل كلاً من الدقيق والبيكنغ باودر والفانيليا ونحرك حتى تمتزج المكونات تمامًا.
- نزيل غطاء المقلاة ونضيف القرفة ونحرك لدقيقتين ثم نضيف مزيج الكيك بهدوء فوق التفاح ونسوّي سطحه.
نغطي المقلاة ونترك الكيك على نار هادئة حتى ينتفخ وينضج.
- ندهن وجهه بالزيت ونقلبه ونغطيه على نار هادئة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا من الطرف الآخر وتصبح جاهزة للتقديم.

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