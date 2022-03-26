فطيرة تفاح دون فرن...

فطيرة التفاح دون فرن من الحلويات السهلة والسريعة يطهى التفاح بالسكر المكرمل ويغطى حتى ينضج ويصبح هشًا ويقدم، تعرفي إلى الطريقة بالتفصيل وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
30 غرام زبدة
2 تفاحة مقشرة ومقطعة
3 ملاعق كبيرة سكر
½ ملعقة صغيرة قرفة
لتحضير الفطيرة:
بيضة
3 ملاعق كبيرة سكر
3 ملاعق كبيرة زيت
كوب حليب زبادي
كوب دقيق
ظرف بيكنغ باودر
ظرف فانيليا
طريقة التحضير
- نسيح الزبدة في مقلاة ونضيف السكر ونستمر بالتحريك حتى يذوب السكر ويتكرمل.
- نضيف التفاح المقطع ونحرك جيدًا ونستمر بالتحريك من حين لآخر ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات على نار متوسطة لعشر دقائق.
- نضع في وعاء البيضة والسكر ونخفق جيدًا ثم نضيف الزيت والزبادي ونحرك جيدًا.
- نخل كلاً من الدقيق والبيكنغ باودر والفانيليا ونحرك حتى تمتزج المكونات تمامًا.
- نزيل غطاء المقلاة ونضيف القرفة ونحرك لدقيقتين ثم نضيف مزيج الكيك بهدوء فوق التفاح ونسوّي سطحه.
نغطي المقلاة ونترك الكيك على نار هادئة حتى ينتفخ وينضج.
- ندهن وجهه بالزيت ونقلبه ونغطيه على نار هادئة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا من الطرف الآخر وتصبح جاهزة للتقديم.
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