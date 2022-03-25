نصائح لتجهيز اللحوم والدواجن استعدادا لرمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك بعض الطرق الخاصة بالطهي لاختصار الوقت والاستعداد لشهر رمضان الكريم بخطوات وتحضيرات قليلة تبدئين بها مسبقًا.

وذلك عن طريق تجهيز اللحوم وتفريزها (تجميدها) لإخراجها قبل الطهي بدقائق دون عناء، تعرفي عليها عنا وفقا لموقع «أطيب طبخة» وموقع «شهية».

سلق الدجاج: اسلقي دجاجتين أو ثلاثًا (أو حتى أكثر) بحسب ما تتوقعين أن يكون استهلاكك منها خلال الشهر الكريم، ثم اتركيها لتبرد، فصّصيها وضعيها في عدّة أكياس صغيرة في الفريزر، عند الحاجة، انزليها واتركيها ليذوب الثلج عنها ثمّ استخدميها لتحضير الشوربة أو صينية المكرونة بالدجاج أو الأرز بالدجاج اللبناني، لا تضعي كلّ الكمية في الكيس نفسه حتى لا تضطرّي إلى إنزالها كلّها مرّة واحدة.

-معجنات جاهزة على التحضير في رمضان

تعصيج اللحم: اشتري كمية كبيرة من اللحم المفروم وعصّجيه مع البصل، ثمّ قسّميه على أكياس صغيرة تكفي لوجبة بعد أن يبرد وضعيها في الفريزر، بهذه الطريقة، أصبح تحضير غراتان الخرشوف، شيخ المحشي أو الكوسا أبلما سهلاً جدًا، يمكنك أيضًا أن تضيفي الصنوبر إلى العصاج إذا كنتِ من محبّي هذا النوع من المكسرات.