Atwasat

«ميشلان» يمنح 3 نجوم لطاهيين من توجهين «مختلفين»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 02:45 مساء
«ميشلان» يمنح 3 نجوم لطاهيين من توجهين «مختلفين»
الطاهيان الفرنسيان أرنو دونكيل، يسار، وديميتري دروانو، يمين، توسطهما زوجة الأخير مارييل لدى حصولهما على نجوم «ميشلان» الثلاث بمدينة كونياك الفرنسية، 22 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

عبّر حصول الطاهيين الفرنسيين أرنو دونكيل وديميتري دروانو، الثلاثاء، على ثلاث نجوم «ميشلان» عن التقدير الذي أولته النسخة الجديدة من دليل المطاعم الشهير لما أظهره المطبخ الفرنسي في عامين الجائحة من حيوية وقدرة على المقاومة، من خلال اختيارها صاحبي أسلوبين مختلفين.

فدونكيل (44 عامًا) الذي تتلمذ على الطاهيين البارزين جيل غوجون وآلان دوكاس، يُعتبر من أتباع فن الطهو «المائل إلى البساطة»، وفق «فرانس برس».

وحصل المطعم الذي يديره دونكيل في باريس مباشرة على نجوم «ميشلان» الثلاث بعد أشهر قليلة فحسب من افتتاحه في سبتمبر الفائت، بعدما كان مطعمه في سان تروبيه (جنوب شرق فرنسا) نال مثلها سابقًا. وقال دونكيل وقد بدا عليه التأثر «عندما انتقلت إلى باريس التي لا تضم سوى طهاة كبار، لم أكن أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق هذا الإنجاز بهذه السرعة».

وفاز دونكيل العام في 2020 بلقب «طاهي السنة» الذي منحه إياه دليل «غولت إيه ميلو».

أما الشيف الآخر الذي حصل على تصنيف ثلاث نجوم فهو ديميتري دروانو الذي يدير مطعم «فيلا مادي» في كاسيس (بالقرب من مدينة مارسيليا في جنوب شرق فرنسا). وتغلب على مطعمه الأقل شهرة من مطعم دونكيل المأكولات العطرية ذات التأثيرات البحرية. وقال دروانو لوكالة «فرانس برس» بعد نيله جائزته «إنها مفاجأة كبيرة». وأضاف «نحن قريبون جدًا من زبائننا، وعملنا دائمًا من أجلهم، وكان تفاعلهم مع المطعم جيدًا، لكن (الحصول على النجوم الثلاث) أمر مذهل».

نساء قليلات
وشدد مدير دليل ميشلان غويندال بولينيك على أن الطاهيين الفائزين بثلاث نجوم «مختلفان» لكنهما «يتكاملان»، معتبرًا أن دونكيل «عَكسَ العلاقة بين الصلصات والطعام» في حين يتميز مطبخ دروانو بأنه «شاعري»، بحسب وصفه.

ومع أن بولينيك شدد على أن المطاعم المدرجة في الدليل تُبرز مختلف أنحاء الأراضي الفرنسية، إذ إن 80 في المئة من النجوم منحت لمطاعم خارج المنطقة الباريسية، أعرب عن أسفه لضعف الحضور النسائي بين الطهاة، مما جعل عدد الطاهيات بين الفائزين التسع والأربعين بنجوم ميشلان يقتصر على ثلاث.

وكما في نسخة 2021، لم يخفض تصنيف أي من الطهاة الحائزين سابقا ثلاث نجوم. وحصل عدد من الطهاة المتمرسين على نجمة واحدة عن مطاعمهم الجديدة، ومنهم إيلين داروز في فيلا لا كوست ومورو كولاغريكو في منطقة روكبرون كاب مارتان وآن صوفي بيك في منطقة مجيف وفيليب إتشيبيست في بوردو. وكان ذلك بمثابة تحية من «ميشلان» لصمود أولئك الذين لم يتخلوا عن مشاريعهم رغم الأزمة الصحية.

ومن المنضمين الجدد إلى نادي نجوم «ميشلان» جان إمبير الذي تولى في سبتمبر الفائت، إدارة مطابخ فندق «بلازا أتنيه» الباريسي خلفًا للشيف الأشهر في العالم آلان دوكاس. وقوبل تعيينه بانتقادات نظرًا إلى أنه لم يكن قد حصل بعد على أي نجمة من «ميشلان»، وهو ما تم له الآن.

كثافة نجوم خضراء
وحصل مارسيل رافان من جزيرة المارتينيك الفرنسية على نجمتين لمطعمه في موناكو الذي يقدم مأكولات جزر الأنتيل في البحر الكاريبي.

أما في ما يتعلق بالنجوم الخضراء، فأبدى بولينيك ارتياحه لحصول ستة مطاعم جديدة عليها هذه السنة، مما جعل فرنسا في صدارة بلدان العالم على صعيد المطاعم المراعية للبيئة.

وشكلت هذه النسخة من احتفال «ميشلان» مناسبة «لإعادة لم الشمل لجميع العاملين في القطاع»، بعد نسخة مصغرة العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19». كذلك هي فرصة للدليل الأحمر لكي يجدد نفسه بعد عام باهت تعرض فيه لانتقادات بسبب استمراره في اختياره على الرغم من الجائحة وإقفال المطاعم.

ولا ينفي الدليل أن السنة كانت صعبة على المهنة، ويؤكد أن معاييره لم تتغير وأن المفتشين نفذوا زيارات عدة على جري عادتهم.

وقال بولينيك لوكالة «فرانس برس»، «لقد عدّلنا جدولنا الزمني (كان الاختيار مقررا بالأساس في يناير) لكننا بقينا متمسكين تمامًا بقيمنا وطريقتنا».

وفي نسخة 2021، حصل طاه واحد هو ألكسندر مازيا على ثلاث نجوم، التصنيف الأعلى في عالم الطبخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية

بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية
سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا
بث مباشر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب

الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب
نقد الذات الليبية

نقد الذات الليبية
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)

المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)
تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)
الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين

الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة المقنعة»؟

%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
استخدامات الأواني الفخارية في مطبخك
استخدامات الأواني الفخارية في مطبخك
بفتيك بالخل والثوم
بفتيك بالخل والثوم
سلطة الكينوا والشمندر لمحاربة فقر الدم
سلطة الكينوا والشمندر لمحاربة فقر الدم
خبزة بالدحي والتونة
خبزة بالدحي والتونة
لازانيا باللحم المفروم والصلصة
لازانيا باللحم المفروم والصلصة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف تعدين وليمة فاخرة بأقل التكاليف؟
كيف تعدين وليمة فاخرة بأقل التكاليف؟...
ملفيه سكر في خطوات بسيطة
ملفيه سكر في خطوات بسيطة...
كعكة البرتقال والحليب
كعكة البرتقال والحليب...
ستيك بالمشروم مع السوتيه
ستيك بالمشروم مع السوتيه...
كعكة الشوكولاتة في كوب
كعكة الشوكولاتة في كوب...
المزيد
«ميشلان» يمنح 3 نجوم لطاهيين من توجهين «مختلفين»
«ميشلان» يمنح 3 نجوم لطاهيين من توجهين «مختلفين»...
سمك فيليه بالبارميزان والمعدنوس
سمك فيليه بالبارميزان والمعدنوس...
خبز الشوفان بالخميرة والدقيق
خبز الشوفان بالخميرة والدقيق...
لازانيا باللحم المفروم والصلصة
لازانيا باللحم المفروم والصلصة...
خبزة بالدحي والتونة
خبزة بالدحي والتونة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط