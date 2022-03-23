خبز الشوفان بالخميرة والدقيق

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إلليكِ طريقة تحضير خبز الشوفان بالخميرة والدقيق، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وسعراته الحرارية القليلة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب دقيق أسمر.

كوب دقيق شوفان.

2 كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.