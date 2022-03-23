نقدم إلليكِ طريقة تحضير خبز الشوفان بالخميرة والدقيق، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وسعراته الحرارية القليلة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
3 أكواب دقيق أسمر.
كوب دقيق شوفان.
2 كوب ماء دافئ.
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة سكر.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق ضعي كلًّا من الدقيق الأسمر، والملح، ودقيق الشوفان واخلطيها جيدًا.
- أضيفي للخليط السابق الخميرة بعد إذابتها في ماء دافئ.
- قومي بعجن الخليط السابق جيدًا، مع إضافة الماء الدافئ تدريجيًّا.
- استمري في العجن، حتى تحلصي على خليط متجانس.
- اتركي العجين في الوعاء وقومي بتغطيته بقماشة كبيره واتركيه في مكان دافئ.
- بعد أن يتضاعف حجم العجين، ابدئي بتقسيمه إلى كرات صغيرة.
- افردي كل كرة على سطح أملس ومسطح بعد رشه بالدقيق.
- اضغطي على كل قطعة عجينًا حتى تحصلي على شكل رغيف دائري.
- ضعي قطع العجين بعد فردها في صينية مناسبة.
- لا تنسي وضع أوراق الزبدة في الصينية، قبل وضع الأرغفة.
- ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيه حتى ينضج.
- اخرجي أرغفة الخبز من الفرن واتركيها تبرد قليلًا وتصبح جاهزة للتقديم.
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