لازانيا باللحم المفروم والصلصة...

نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم والصلصة، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
علبة معكرونة لازانيا
½ كيلو لحم مفروم
2 عدد جزر مبشور
عدد بصل كبير مبشور
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زيت
4 عدد طماطم معصور
كوب عصير عنب دون سكر
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة أوريجانو
مكعب مرقة ماجي
½ كوب كريمة طبخ
½ كوب مياه
كوب جبن موتزاريلا مبشور
لصوص البشاميل
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
كوب حليب
طريقة التحضير
- فى طاسة على النار نشوح اللحم ثم نضيف البصل والجزر والثوم ونقلبهم.
- نضع الصلصة ونتبل بالسكر والملح والفلفل الأسود.
- ونقلب المكونات معا ثم نضع الطماطم المعصورة.
- نضع كريمة الطبخ ونذوب مرقة فى المياه.
- نضع الاوريجانو ثم تترك لتطبخ لمدة 15 دقيقة.
- لعمل البشاميل فى حلة على النار نضع الزبدة والدقيق.
- يطبخ الدقيق ثم نضع الحليب بالتدريج.
- في صينية نضع اللحم المفروم ثم طبقة لازانيا ثم طبقة بشاميل ولحم مفروم.
- ونكرر الطبقات وعلى آخر طبقة نضع الجبن الموتزاريلا.
- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما و تصبح جاهزة للتقديم.
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