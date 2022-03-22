لازانيا باللحم المفروم والصلصة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم والصلصة، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

علبة معكرونة لازانيا

½ كيلو لحم مفروم

2 عدد جزر مبشور

عدد بصل كبير مبشور

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زيت

4 عدد طماطم معصور

كوب عصير عنب دون سكر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة أوريجانو

مكعب مرقة ماجي

½ كوب كريمة طبخ

½ كوب مياه

كوب جبن موتزاريلا مبشور

لصوص البشاميل

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب حليب