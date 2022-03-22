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لازانيا باللحم المفروم والصلصة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 04:48 مساء
لازانيا باللحم المفروم والصلصة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم والصلصة لتعديها في مطبخك (الإنترنت)
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نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم والصلصة، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
علبة معكرونة لازانيا
½ كيلو لحم مفروم
2 عدد جزر مبشور
عدد بصل كبير مبشور
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زيت
4 عدد طماطم معصور
كوب عصير عنب دون سكر
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة أوريجانو
مكعب مرقة ماجي
½ كوب كريمة طبخ
½ كوب مياه
كوب جبن موتزاريلا مبشور
لصوص البشاميل
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
كوب حليب

طريقة التحضير
- فى طاسة على النار نشوح اللحم ثم نضيف البصل والجزر والثوم ونقلبهم.
- نضع الصلصة ونتبل بالسكر والملح والفلفل الأسود.
- ونقلب المكونات معا ثم نضع الطماطم المعصورة.
- نضع كريمة الطبخ ونذوب مرقة فى المياه.
- نضع الاوريجانو ثم تترك لتطبخ لمدة 15 دقيقة.
- لعمل البشاميل فى حلة على النار نضع الزبدة والدقيق.
- يطبخ الدقيق ثم نضع الحليب بالتدريج.
- في صينية نضع اللحم المفروم ثم طبقة لازانيا ثم طبقة بشاميل ولحم مفروم.
- ونكرر الطبقات وعلى آخر طبقة نضع الجبن الموتزاريلا.
- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما و تصبح جاهزة للتقديم.
 

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