سلطة الكينوا والشمندر لمحاربة فقر الدم...

سلطة الكينوا مع الشمندر والجرجير طبق مغذي ومفيد، خاصة للأشخاص الذين يعانون فقر الدم.
تعرفي على مكوناته وطريقة تحضيره في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 حبة شمندر كبيرة.
كوب حبوب الكينوا.
كوبان أوراق الجرجير المقطعة.
كوب معدونس مفروم.
نصف كوب حبوب الرمان.
نصف فنجان قهوة دبس رمان.
4 ملاعق زيت زيتون.
نصف فنجان قهوة عصير ليمون.
ملح (حسب الذوق).
نعناع.
طريقة التحضير
- نسلق الشمندر ومن ثم نقشره ونقطعه مكعبات ونضعه في وعاء جانبًا.
- وفي ماء السلق نفسها نسلق حبوب الكينوا حتى تتشرب الفوائد وتكسب اللون الأحمر.
- وبعد أن تنضج نصفيها ونضعها في وعاء فوق الشمندر ونضيف أوراق الجرجير والمعدنوس المفروم وحبوب الرمان.
- نخلط دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون وملح ونعناع نحركهم جيدًا.
- نصب مزيج التتبيلة فوق الخضار والكينوا ونخلطهم معًا ثم نفرغهم وتصبح جاهزة للتقديم.
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