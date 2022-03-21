Atwasat

سلطة الكينوا والشمندر لمحاربة فقر الدم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 04:50 مساء
سلطة الكينوا والشمندر لمحاربة فقر الدم
سلطة الكينوا والشمندر (الإنترنت)
alwasat radio

سلطة الكينوا مع الشمندر والجرجير طبق مغذي ومفيد، خاصة للأشخاص الذين يعانون فقر الدم.

تعرفي على مكوناته وطريقة تحضيره في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 حبة شمندر كبيرة.
كوب حبوب الكينوا.
كوبان أوراق الجرجير المقطعة.
كوب معدونس مفروم.
نصف كوب حبوب الرمان.
نصف فنجان قهوة دبس رمان.
4 ملاعق زيت زيتون.
نصف فنجان قهوة عصير ليمون.
ملح (حسب الذوق).
نعناع.

طريقة التحضير
- نسلق الشمندر ومن ثم نقشره ونقطعه مكعبات ونضعه في وعاء جانبًا.
- وفي ماء السلق نفسها نسلق حبوب الكينوا حتى تتشرب الفوائد وتكسب اللون الأحمر.
- وبعد أن تنضج نصفيها ونضعها في وعاء فوق الشمندر ونضيف أوراق الجرجير والمعدنوس المفروم وحبوب الرمان.
- نخلط دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون وملح ونعناع نحركهم جيدًا.
- نصب مزيج التتبيلة فوق الخضار والكينوا ونخلطهم معًا ثم نفرغهم وتصبح جاهزة للتقديم.

- سلطة سيزر بصوص المايونيز والجبن
- سلطة الخس والقرنبيط الهندية
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة

مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس

بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كعكة الشوكولاتة في كوب
كعكة الشوكولاتة في كوب
سموثي الأناناس والشمام
سموثي الأناناس والشمام
حضري الفاصوليا بالكرشة
حضري الفاصوليا بالكرشة
حساء الكرنب لحرق الدهون
حساء الكرنب لحرق الدهون
كفتة بالكاري
كفتة بالكاري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سموثي الأناناس والزبادي
سموثي الأناناس والزبادي...
متبل خضار لمرضى السكري
متبل خضار لمرضى السكري...
كيف تعدين وليمة فاخرة بأقل التكاليف؟
كيف تعدين وليمة فاخرة بأقل التكاليف؟...
ملفيه سكر في خطوات بسيطة
ملفيه سكر في خطوات بسيطة...
ستيك بالمشروم مع السوتيه
ستيك بالمشروم مع السوتيه...
المزيد
سلطة الكينوا والشمندر لمحاربة فقر الدم
سلطة الكينوا والشمندر لمحاربة فقر الدم...
بفتيك بالخل والثوم
بفتيك بالخل والثوم...
استخدامات الأواني الفخارية في مطبخك
استخدامات الأواني الفخارية في مطبخك...
كفتة بالكاري
كفتة بالكاري...
حساء الكرنب لحرق الدهون
حساء الكرنب لحرق الدهون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط