سلطة الكينوا والشمندر لمحاربة فقر الدم

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الكينوا مع الشمندر والجرجير طبق مغذي ومفيد، خاصة للأشخاص الذين يعانون فقر الدم.

تعرفي على مكوناته وطريقة تحضيره في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 حبة شمندر كبيرة.

كوب حبوب الكينوا.

كوبان أوراق الجرجير المقطعة.

كوب معدونس مفروم.

نصف كوب حبوب الرمان.

نصف فنجان قهوة دبس رمان.

4 ملاعق زيت زيتون.

نصف فنجان قهوة عصير ليمون.

ملح (حسب الذوق).

نعناع.