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بفتيك بالخل والثوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 12:05 مساء
بفتيك بالخل والثوم
بفتيك (الإنترنت)
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بفتيك اللحم من أشهى الأطباق، التي يقبل عليها الصغار والكبار، لهذا نقدم لكِ طريقة تحضير بفتيك بالثوم والخل لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكوّنات:
كيلو غرام لحم بفتيك شرائح
زبدة 60 غرام
ثوم مهروس
نصف كوب خلّ
ملح
فلفل حلو
قرفة

طريقة التحضير:
- سخِّني نصف كمية الزبدة في مقلاة على النار، اقلي فيها شرائح اللحم حتى تنضج جيّدًا، ثم ارفعيها عن النار وضعيها جانبًا.
- سخّني ما تبقى من الزبدة في قدر، وأضيفي إليها الثوم المهروس واقليه جيّدًا، ثم ضعي اللحم المقلي فوق الثوم واسكبي الخلّ ونكّهي بالملح والفلفل الحلو والقرفة، واغمري المكونات بالماء.
- اطهي اللحم على نار خفيفة لربع ساعة حتى يصبح طريًّا ويصبح جاهز للتقديم.

- بالفيديو: طريقة عمل روستو اللحم في الفرن
 

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