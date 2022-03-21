بفتيك بالخل والثوم...

بفتيك اللحم من أشهى الأطباق، التي يقبل عليها الصغار والكبار، لهذا نقدم لكِ طريقة تحضير بفتيك بالثوم والخل لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكوّنات:
كيلو غرام لحم بفتيك شرائح
زبدة 60 غرام
ثوم مهروس
نصف كوب خلّ
ملح
فلفل حلو
قرفة
طريقة التحضير:
- سخِّني نصف كمية الزبدة في مقلاة على النار، اقلي فيها شرائح اللحم حتى تنضج جيّدًا، ثم ارفعيها عن النار وضعيها جانبًا.
- سخّني ما تبقى من الزبدة في قدر، وأضيفي إليها الثوم المهروس واقليه جيّدًا، ثم ضعي اللحم المقلي فوق الثوم واسكبي الخلّ ونكّهي بالملح والفلفل الحلو والقرفة، واغمري المكونات بالماء.
- اطهي اللحم على نار خفيفة لربع ساعة حتى يصبح طريًّا ويصبح جاهز للتقديم.
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