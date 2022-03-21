بفتيك بالخل والثوم

القاهرة - بوابة الوسط

بفتيك اللحم من أشهى الأطباق، التي يقبل عليها الصغار والكبار، لهذا نقدم لكِ طريقة تحضير بفتيك بالثوم والخل لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكوّنات:

كيلو غرام لحم بفتيك شرائح

زبدة 60 غرام

ثوم مهروس

نصف كوب خلّ

ملح

فلفل حلو

قرفة