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استخدامات الأواني الفخارية في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 12:15 مساء
استخدامات الأواني الفخارية في مطبخك
الأواني الفخارية (الإنترنت)
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يمكنكِ استخدام الأواني الفخار في تحضير كثير من الوصفات المميزة.

إليكِ أشهر هذه الوصفات التي يمكن استخدام الأواني الفخارية فيها، حسب «سوبر ماما».

الطواجن المغربية:
هناك كثير من الأطباق المغربية الشهيرة التي تُحضَّر في الطواجن الفخارية، مثل طاجن الدجاج المغربي وطاجن اللحم، وطواجن الخضراوات المختلفة، مثل طاجن البطاطس وطاجن البامية والملوخية، وطاجن السمك المغربي.

الأرز الآسيوي:
الأرز الآسيوي من الوصفات التي تحضر في الأواني الفخارية، ويمكنكِ تحضيرالأرز المعمر بها كذلك.

الحلويات الشرقية:
مثل الأرز باللبن، وأم علي.

الزبادي:
يمكنكِ تحضير الزبادي منزليًّا في الأواني الفخار.

-طاجين مغربي باللحم
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