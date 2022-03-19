كفتة بالكاري...

نقدم إليك طريقة تحضير كفتة بصوص الطماطم والكاري لتقدميها كوجبة جانبية أو رئيسية مع المعكرونة أو الأرز.
المكونات
مقادير الصوص:
حبة طماطم (كبيرة الحجم / مبشورة ومقشرة)
ربع كوب ماء
حبة بصل مبشورة
ملعقة كبيرة سمن
ملعقة كبيرة بودرة الكاري
بهارات المسالا الهندية
نصف ملعقة صغيرة ملح
500 غرام لحم مفروم
ملعقة بقدونس
بقسماط
فلفل أسود
بودرة الكاري
بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)
طريقة التحضير
- لتحضير الكفتة: اخلطي اللحم المفروم مع البقدونس والبصلة المبشورة.
- الملح والفلفل والبقسماط وبودرة الكاري واخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات، شكلي كرات متوسطة الحجم من الكفتة.
- سخني الزيت في مقلاة وأضيفي كرات الكفتة وحمريها، أزيلي الكفتة من المقلاة وضعيها في طبق جانبًا، في نفس المقلاة أضيفي البصل المبشور والسمن وقلبي لمدة 3 دقائق.
- أضيفي الطماطم والكاري والمسالا والملح والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وأضيفي كرات الكفتة، واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة وتتناقص.
- ضعي الكفتة مع الصوص في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو المعكرونة.
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