Atwasat

كفتة بالكاري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 04:23 مساء
كفتة بالكاري
طريقة تحضير الكفتة مع الكاري لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها
alwasat radio

نقدم إليك طريقة تحضير كفتة بصوص الطماطم والكاري لتقدميها كوجبة جانبية أو رئيسية مع المعكرونة أو الأرز.

المكونات
مقادير الصوص:
حبة طماطم (كبيرة الحجم / مبشورة ومقشرة)
ربع كوب ماء
حبة بصل مبشورة
ملعقة كبيرة سمن
ملعقة كبيرة بودرة الكاري
بهارات المسالا الهندية
نصف ملعقة صغيرة ملح
500 غرام لحم مفروم
ملعقة بقدونس
بقسماط
فلفل أسود
بودرة الكاري
بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير
- لتحضير الكفتة: اخلطي اللحم المفروم مع البقدونس والبصلة المبشورة.
- الملح والفلفل والبقسماط وبودرة الكاري واخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات، شكلي كرات متوسطة الحجم من الكفتة.
- سخني الزيت في مقلاة وأضيفي كرات الكفتة وحمريها، أزيلي الكفتة من المقلاة وضعيها في طبق جانبًا، في نفس المقلاة أضيفي البصل المبشور والسمن وقلبي لمدة 3 دقائق.
- أضيفي الطماطم والكاري والمسالا والملح والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وأضيفي كرات الكفتة، واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة وتتناقص.
- ضعي الكفتة مع الصوص في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو المعكرونة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية

مصر: اكتشاف خمس مقابر فرعونية
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا

أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس

مباراة العراق والإمارات في الرياض بتصفيات مونديال 2022.. الخميس
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا

شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا
السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن

السعودية تنفي صحة تصريح متداول بخصوص زيارة بلينكن
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه

ليفربول يتلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
فطائر القريش
فطائر القريش
ستيك بالمشروم مع السوتيه
ستيك بالمشروم مع السوتيه
كعكة البرتقال والحليب
كعكة البرتقال والحليب
كعكة الشوكولاتة في كوب
كعكة الشوكولاتة في كوب
سموثي الأناناس والشمام
سموثي الأناناس والشمام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حضري بان كيك صحيا لطفلك
حضري بان كيك صحيا لطفلك...
سموثي الأناناس والزبادي
سموثي الأناناس والزبادي...
متبل خضار لمرضى السكري
متبل خضار لمرضى السكري...
شرائح اللحم بصوص الليمون
شرائح اللحم بصوص الليمون...
كيف تعدين وليمة فاخرة بأقل التكاليف؟
كيف تعدين وليمة فاخرة بأقل التكاليف؟...
المزيد
كفتة بالكاري
كفتة بالكاري...
حساء الكرنب لحرق الدهون
حساء الكرنب لحرق الدهون...
حضري الفاصوليا بالكرشة
حضري الفاصوليا بالكرشة...
سموثي الأناناس والشمام
سموثي الأناناس والشمام...
كعكة الشوكولاتة في كوب
كعكة الشوكولاتة في كوب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط