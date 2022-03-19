حساء الكرنب لحرق الدهون

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء الكرنب الشهي والمغذي، والذي يعمل عى حرق الدهون فإذا كنت تتبعين حمية غذائية عليكِ معرفة طريقته معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

كيلو لحم مفروم

كوب بصل مفروم

2 حبة جزر مقطعة مكعبات

لفت مقطع مكعبات

2 فص ثوم مهروس

2 ورق غار

فاصولياء بيضاء

كوب كرنب مفروم

6 أكواب مرق دجاج

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة