حساء الكرنب لحرق الدهون...

نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء الكرنب الشهي والمغذي، والذي يعمل عى حرق الدهون فإذا كنت تتبعين حمية غذائية عليكِ معرفة طريقته معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
كيلو لحم مفروم
كوب بصل مفروم
2 حبة جزر مقطعة مكعبات
لفت مقطع مكعبات
2 فص ثوم مهروس
2 ورق غار
فاصولياء بيضاء
كوب كرنب مفروم
6 أكواب مرق دجاج
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
طريقة التحضير
- نضع زيت زيتون في قدر كبير على نار عالية عندما يسخن الزيت نخفف الحرارة إلى متوسطة ونضيف اللحم المفروم والثوم والملح والفلفل ونستخدم ملعقة خشبية لتحريك اللحم.
- عندما ينضج اللحم نضيف البصل والجزر واللفت وورق الغار ونطهو المكونات لمدة خمس دقائق.
- بعدها نقوم بإضافة الفاصولياء البيضاء والكرنب ومرق الدجاج ثم نحرك ونترك المرق حتى يغلي لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
- نقوم بتذوق الشوربة ونضيف ملح وتوابل أخرى حسب الرغبة،وتصبح جاهزة للتقديم.
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