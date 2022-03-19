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حساء الكرنب لحرق الدهون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 12:09 مساء
حساء الكرنب لحرق الدهون
طريقة سهلة لتحضير حساء الكرنب للحمية الغذائية
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نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء الكرنب الشهي والمغذي، والذي يعمل عى حرق الدهون فإذا كنت تتبعين حمية غذائية عليكِ معرفة طريقته معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
كيلو لحم مفروم
كوب بصل مفروم
2 حبة جزر مقطعة مكعبات
لفت مقطع مكعبات
2 فص ثوم مهروس
2 ورق غار
فاصولياء بيضاء
كوب كرنب مفروم
6 أكواب مرق دجاج
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير
- نضع زيت زيتون في قدر كبير على نار عالية عندما يسخن الزيت نخفف الحرارة إلى متوسطة ونضيف اللحم المفروم والثوم والملح والفلفل ونستخدم ملعقة خشبية لتحريك اللحم.
- عندما ينضج اللحم نضيف البصل والجزر واللفت وورق الغار ونطهو المكونات لمدة خمس دقائق.
- بعدها نقوم بإضافة الفاصولياء البيضاء والكرنب ومرق الدجاج ثم نحرك ونترك المرق حتى يغلي لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
- نقوم بتذوق الشوربة ونضيف ملح وتوابل أخرى حسب الرغبة،وتصبح جاهزة للتقديم.

- حساء البصل والطماطم للحفاظ على الحمية الغذائية
- سلطة المعكرونة والجمبري للحفاظ على الحمية الغذائية
 

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