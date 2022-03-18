حضري الفاصوليا بالكرشة...

نقدم لك طريقة تحضير فاصوليا بالكرشة، في خطوات سهلة وبسيطة، لتعديها لكل أفراد أسرتك.
مكونات الفاصوليا بالكرشة:
كرشة عجل
½ 1 كوب فاصوليا ناشفة
سمن أو زيت
بصلة كبيرة
½ 1 كوب طماطم
صلصة
ثوم
ملعقة كبيرة كمون
فلفل أحمر
فلفل أخضر
بزار
فلفل أكحل
حرارات
ملح
معدنوس
الكزبر
طريقة تحضير الفاصوليا بالكرشة:
:في البداية، تنقع الفاصوليا في الماء طوال الليل ثم توضع على نار هادئة في ماء مضاف إليه ملعقة صغيرة زيت حتى يسهل نضجها.
ثم تقطع الكرشة إلى قطع متوسطة الحجم، ثم يحمر البصل في السمن أو الزيت بعد تقطيعه رفيعًا، وتضاف الكرشة للبصل وتترك حتى تشرب ماءها.
بعدها يضاف الطماطم المعصور والصلصة والتوابل وقليل من كمون الحوت ورؤوس الفلفل، ثم تترك على نار هادئة حتى تنضج.
وحين تنضج تضاف إليها الفاصوليا دون تصفيتها من الماء.
ثم يدق الثوم مع الكمون والملح ويضاف إليها ويقطع الكزبر أو المعدنوس رفيعًا ويضاف للأكلة، ثم تترك تغلي لمدة 5 دقائق.. ثم تقدم ساخنة مع الخبز.
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