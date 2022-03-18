حضري الفاصوليا بالكرشة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة تحضير فاصوليا بالكرشة، في خطوات سهلة وبسيطة، لتعديها لكل أفراد أسرتك.

مكونات الفاصوليا بالكرشة:

كرشة عجل

½ 1 كوب فاصوليا ناشفة

سمن أو زيت

بصلة كبيرة

½ 1 كوب طماطم

صلصة

ثوم

ملعقة كبيرة كمون

فلفل أحمر

فلفل أخضر

بزار

فلفل أكحل

حرارات

ملح

معدنوس

الكزبر