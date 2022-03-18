Atwasat

حضري الفاصوليا بالكرشة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 12:19 مساء
حضري الفاصوليا بالكرشة
الفاصوليا بالكرشة (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم لك طريقة تحضير فاصوليا بالكرشة، في خطوات سهلة وبسيطة، لتعديها لكل أفراد أسرتك.

مكونات الفاصوليا بالكرشة:
كرشة عجل
½ 1 كوب فاصوليا ناشفة
سمن أو زيت
بصلة كبيرة
½ 1 كوب طماطم
صلصة
ثوم
ملعقة كبيرة كمون
فلفل أحمر
فلفل أخضر
بزار
فلفل أكحل
حرارات
ملح
معدنوس
الكزبر

طريقة تحضير الفاصوليا بالكرشة:
:في البداية، تنقع الفاصوليا في الماء طوال الليل ثم توضع على نار هادئة في ماء مضاف إليه ملعقة صغيرة زيت حتى يسهل نضجها.
ثم تقطع الكرشة إلى قطع متوسطة الحجم، ثم يحمر البصل في السمن أو الزيت بعد تقطيعه رفيعًا، وتضاف الكرشة للبصل وتترك حتى تشرب ماءها.
بعدها يضاف الطماطم المعصور والصلصة والتوابل وقليل من كمون الحوت ورؤوس الفلفل، ثم تترك على نار هادئة حتى تنضج.
وحين تنضج تضاف إليها الفاصوليا دون تصفيتها من الماء.
ثم يدق الثوم مع الكمون والملح ويضاف إليها ويقطع الكزبر أو المعدنوس رفيعًا ويضاف للأكلة، ثم تترك تغلي لمدة 5 دقائق.. ثم تقدم ساخنة مع الخبز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية

أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها

سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق

الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق
يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»

يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»
إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي

إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز...
الحرب حرب...!

الحرب حرب...!
حكايتي والقمح

حكايتي والقمح
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ريد فيلفت كوكيز بالكيري
ريد فيلفت كوكيز بالكيري
فتة ورق عنب
فتة ورق عنب
فطائر القريش
فطائر القريش
ستيك بالمشروم مع السوتيه
ستيك بالمشروم مع السوتيه
كعكة البرتقال والحليب
كعكة البرتقال والحليب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كعك التمر بأسهل وصفة
كعك التمر بأسهل وصفة...
حضري بان كيك صحيا لطفلك
حضري بان كيك صحيا لطفلك...
سموثي الأناناس والزبادي
سموثي الأناناس والزبادي...
متبل خضار لمرضى السكري
متبل خضار لمرضى السكري...
معكرونة الأربع أجبان.. شهية
معكرونة الأربع أجبان.. شهية...
المزيد
حضري الفاصوليا بالكرشة
حضري الفاصوليا بالكرشة...
سموثي الأناناس والشمام
سموثي الأناناس والشمام...
كعكة الشوكولاتة في كوب
كعكة الشوكولاتة في كوب...
كعكة البرتقال والحليب
كعكة البرتقال والحليب...
ستيك بالمشروم مع السوتيه
ستيك بالمشروم مع السوتيه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط