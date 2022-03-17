سموثي الأناناس والشمام

القاهرة - بوابة الوسط

سموثي الأناناس والشمام، هي وصفة منعشة ولذيذة تجمع بين صنفين من أصناف الفواكه الصيفية الغنية بالماء والعناصر الغذائية المختلفة ولا ننسى بالطبع، الطعم الخلاب.

والسموثي هو مشروب بارد لذيذ المذاق، ومن المشروبات الصيفية التي يفضل الكثيرون تناولها مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

يجمع السموثي بين أصناف عدة من الفواكه وحتى الخضروات الشهية، إضافة إلى الحليب وقطع الثلج المجروش. كما يمكن إضافة أية مكونات أخرى حسب الرغبة، مثل العسل والبذور والمكسرات والعصائر وغيرها، وفق موقع «هي».

المكونات

140 غرام أناناس مقطع

125 غرام شمام مقطع

100 مللي عصير الأناناس

¼ كوب عصير البرتقال

2 ملعقة كبيرة عسل

4 مكعبات ثلج

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي كلًا من عصير الأناناس والبرتقال والعسل واضربيها جيدًا لحين الحصول على مزيج متجانس.

أضيفي قطع الشمام والأناناس ومكعبات الثلج، واخلطي من جديد حتى يتشكل لديك مزيجًا ناعمًا.

اسكبي سموثي الأناناس والشمام في أكواب مناسبة وقدميه.