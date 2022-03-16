كعكة الشوكولاتة في كوب...

تعرفي معنا على طريقة تحضير كعكة شوكولاتة واحدة صغيرة في سبع دقائق فقط بكوب، بحسب «24» نقلا عن جريدة «إكسبريس» البريطانية.
المكونات:
4 ملاعق كبيرة طحين ذاتي التخمير
4 ملاعق كبيرة سكر ناعم
2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو
1 بيضة متوسطة
3 ملاعق كبيرة حليب
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت عباد الشمس
بضع قطرات من خلاصة الفانيليا أو أي خلاصة أخرى
2 ملعقة كبيرة من رقائق الشوكولاتة أو المكسرات أو الزبيب (اختياري)
طريقة التحضير:
أضيفي أربع ملاعق كبيرة من الطحين ذاتي التخمير وأربع ملاعق كبيرة سكر ناعم وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو إلى أكبر كوب لديك، وتأكدي من أن الكوب كبير بما يكفي لمنع المكونات من التسرب في الميكروويف.
امزجي كل المكونات معًا.
أضيفي بيضة واحدة متوسطة الحجم واخلطيها قدر الإمكان، لكن لا تقلقي إذا كان لا يزال هناك مزيج جاف، ثم اخفقي المكونات لتمتزج معا بشكل جيد.
أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب وثلاث ملاعق كبيرة من زيت نباتي أو زيت عباد الشمس وبضع قطرات من خلاصة الفانيليا واخلطيها حتى يصبح المزيج ناعمًا، لا تريدين أي كتل أو نتوءات في هذه المرحلة، لذا كوني دقيقة.
ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من رقائق الشوكولاتة، أو المكسرات، أو الزبيب، واخلطيها مرة أخرى.
ضعي الكوب في منتصف فرن الميكروويف واطهيه على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين. إذا كنت لا تعتقدين أن الكعكة قد نضجت، فاستمري بوضعها في الميكروويف حتى تتوقف عن الارتفاع وتصبح صلبة الملمس.
عند الانتهاء، أخرجي الكوب بحذر من الميكروويف وقدميه بمفرده أو مع الآيس كريم.
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