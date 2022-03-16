كعكة الشوكولاتة في كوب

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كعكة شوكولاتة واحدة صغيرة في سبع دقائق فقط بكوب، بحسب «24» نقلا عن جريدة «إكسبريس» البريطانية.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة طحين ذاتي التخمير

4 ملاعق كبيرة سكر ناعم

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

1 بيضة متوسطة

3 ملاعق كبيرة حليب

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت عباد الشمس

بضع قطرات من خلاصة الفانيليا أو أي خلاصة أخرى

2 ملعقة كبيرة من رقائق الشوكولاتة أو المكسرات أو الزبيب (اختياري)