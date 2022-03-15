كعكة البرتقال والحليب

القاهرة - بوابة الوسط

إليك عزيزتي طريقة تحضير كعكة بالبرتقال والحليب، بوصفة مميزة ولذيذة جدا، وفق «أطيب طبخة».

المكونات:

4 بيضات

فانيليا - ملعقة صغيرة

سكر - كوب ونصف

حليب سائل - كوب

زيت نباتي - نصف كوب

برتقال مبشور

دقيق - كوبان ونصف

بيكنغ باودر - ملعقة كبيرة

زبدة للدهن