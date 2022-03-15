كعكة البرتقال والحليب...

إليك عزيزتي طريقة تحضير كعكة بالبرتقال والحليب، بوصفة مميزة ولذيذة جدا، وفق «أطيب طبخة».
المكونات:
4 بيضات
فانيليا - ملعقة صغيرة
سكر - كوب ونصف
حليب سائل - كوب
زيت نباتي - نصف كوب
برتقال مبشور
دقيق - كوبان ونصف
بيكنغ باودر - ملعقة كبيرة
زبدة للدهن
طريقة التحضير:
في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي البيض، الفانيليا، السكر، الحليب، الزيت وبشر البرتقال.
أخلطي المكونات جيدا في الخلاط حتى يتجانس الخليط.
في وعاء، أخلطي الدقيق والبيكنغ باودر.
اسكبي خليط المكونات السائلة على الدقيق واخفقي جيدا حتى تمتزج المكونات.
في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالقليل من الدقيق، اسكبي خليط الكيك وأدخليه الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر.
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