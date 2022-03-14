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ستيك بالمشروم مع السوتيه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 04:23 مساء
ستيك بالمشروم مع السوتيه
حضري ستيك لحم شهي بالمشروم في خطوات سهلة
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ستيك اللحم مع خضار سوتيه من الأطباق الرائعة، التي يحبها الجميع مع الصوص الغني بالمشروم وإلى جانبه خضار بألوان رائعة.
إليك وصفة سهلة ولا تحتاج لوقت في التحضير، فتعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 قطع ستيك سميكة
2 ملعقة خل بلسمي
2 ملعقة زبدة
حبة بصل مفروم
كوب ونصف مشروم شرائح
ملعقة دقيق
2 ملعقة زيت زيتون
ملح حسب الذوق
رشة فلفل أسود
أوريغانو حسب الذوق
رشة ريحان ناعم
نصف كوب ماء
نصف كوب كريمة طبخ
ملعقة معجون طماطم
ملعقة معجون الخردل
لتحضير الخضار:
بطاطا مسلوقة ومهروسة
جزر
قرنبيط
بروكلي
فاصولياء خضراء

طريقة التحضير
- في وعاء نتبل الستيك بالأوريغانو والريحان وزيت الزيتون وفلفل أسود وخل بلسمي ونخلطهم جيدا.
- في مقلاة نضع الزبدة ونشوح الستيك نغطي المقلاة مع مراقبة الستيك وقلبه ليتحمر من الطرف الآخر لمدة عشر دقائق أو أقل.
- نرفع الستيك في طبق وفي المقلاة نفسها وبخلاصة الستيك نقلب البصل المفروم ثم نضيف الطحين وملح وأوريغانو ونصف كوب ماء مع التقليب.
- نضيف المشروم ونتركهم قليلاً ثم نضيف الخردل ومعجون الطماطم نقلب ونضيف كريمة الطبخ نحرك ونتركهم يتسبكوا.
- نسلق الخضار أي الجزر والقرنبيط والفاصولياء والبروكلي نصف سلقة حتى تخف قساوتها ثم نصفيها ونشوحها على النار مع الزبدة وملح وفلفل وتصبح جاهزة للتقديم.

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