فطائر القريش

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم فطائر القريش بوصفة شهية بعجينة طرية وهشة محشوة بالجبن القريش والبصل، ومشوية بالفرن.

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «الوصفة».

للعجينة

كيلو دقيق.

3 ملاعق زيت.

رشة ملح.

ظرف خميرة فورية.

2.5 ملعقة سكر.

1.75 كوب ماء.

للحشوة

نصف كيلو قريش.

بيضة.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة خل.

كوب بقدونس مفروم.

1.5 ملعقة سمن مذاب.