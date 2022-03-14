نقدم لك اليوم فطائر القريش بوصفة شهية بعجينة طرية وهشة محشوة بالجبن القريش والبصل، ومشوية بالفرن.
تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «الوصفة».
للعجينة
كيلو دقيق.
3 ملاعق زيت.
رشة ملح.
ظرف خميرة فورية.
2.5 ملعقة سكر.
1.75 كوب ماء.
للحشوة
نصف كيلو قريش.
بيضة.
ملعقة ملح.
نصف ملعقة فلفل أسود.
ملعقة خل.
كوب بقدونس مفروم.
1.5 ملعقة سمن مذاب.
طريقة التحضير
- في العجانة نضع مكونات العجين، أي الدقيق والزيت والخميرة والملح والسكر والماء ونعجنها جيدًا.
- نستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية وشبه لاصقة نقطها كرات متساوية.
- نغطي كرات العجين ونتركها لتتخمر لمدة ساعة جانبًا.
- في وعاء نضع القريش ونخفق البيضة مع ملح وفلفل وخل ونضيفها فوق القريش مع البقدونس والسمن المذاب ونحرك جيدًا.
- بعد مرور الوقت على العجين نبدأ بالتشكيل، نأخذ كل كرة ونفردها بالشوبك مع رشة دقيق ونضع في وسطها حشوة ونفردها، ثم نلصقها من الطرفين مع ترك الوسط مفتوحًا.
- نصفهم في صينية على ورق زبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 من الأسفل أولًا، ثم نحمرها من الأعلى.
بعد النضج نضعها في طبق التقديم.
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