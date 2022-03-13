فتة ورق عنب

القاهرة - بوابة الوسط

فتة ورق العنب وصفة سهلة ومناسبة للأشخاص الذين يحبون ورق العنب، ولكن ليس لديهم وقت للف الورق، إليكم هذه الطريقة المختصرة الشهية. تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

5 ملاعق زيت زيتون.

بصلة مفرومة.

ملعقة ثوم مهروس.

ثمرتا طماطم مفرومتان.

نصف كوب بقدونس مفروم.

كوب ورق عنب مفروم.

كوب أرز مصري منقوع.

ملح وفلفل وكمون.

نصف كوب عصير ليمون.

ثلث كوب دبس رمان.

ملعقة معجون طماطم.

ماء.

كوب ونصف حليب.

ربع كوب طحينة.

ملح.

3 ملاعق عصير ليمون.

4 ملاعق ماء.

للتزيين:

خبز مقلي.

حب رمان.

بقدونس مفروم.