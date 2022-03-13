ريد فيلفت كوكيز بالكيري

القاهرة - بوابة الوسط

ريد فلفت كوكيز تتميز بلونها الأحمر الجذاب ومذاقها الشهي، كما أنها وصفة لذيذة ومحشية بحشوة كريمة الجبن البيضاء حلى سهل وسريع التحضير ستحبه العائلة.

تعلميها معنا وفقًا لموقع «شملولة» .

المكونات

للحشوة :

4 قطع جبنة كريمي

2 ملعقة زبدة طرية

2 ملعقة سكر بودرة

ملعقة فانيليا

للعجينة:

نصف قالب زبدة طرية

ربع كوب سكر أبيض

ربع كوب سكر بني

ملعقة فانيليا

بيضة

ملعقة كاكاو خام

ملعقة لون طعام أحمر

رشة ملح

نصف ملعقة بيكربونات الصوديوم

كوب ونصف دقيق