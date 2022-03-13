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ريد فيلفت كوكيز بالكيري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 12:01 مساء
ريد فيلفت كوكيز بالكيري
طريقة سهلة وسريعة لكوكيز الريد فيلفيت الشهي (الإنترنت)
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ريد فلفت كوكيز تتميز بلونها الأحمر الجذاب ومذاقها الشهي، كما أنها وصفة لذيذة ومحشية بحشوة كريمة الجبن البيضاء حلى سهل وسريع التحضير ستحبه العائلة.
تعلميها معنا وفقًا لموقع «شملولة» .

المكونات
للحشوة:
4 قطع جبنة كريمي
2 ملعقة زبدة طرية
2 ملعقة سكر بودرة
ملعقة فانيليا
للعجينة:
نصف قالب زبدة طرية
ربع كوب سكر أبيض
ربع كوب سكر بني
ملعقة فانيليا
بيضة
ملعقة كاكاو خام
ملعقة لون طعام أحمر
رشة ملح
نصف ملعقة بيكربونات الصوديوم
كوب ونصف دقيق

طريقة التحضير
- في وعاء نضع قطع الجبنة الكريمي والزبدة والسكر البودرة والفانيليا ونخلطها جيدًا.
- ثم نقسمها باستخدام ملعقة ونصفها في صينية على ورق زبدة وندخلها البراد لتتجمد.
- في العجانة نضع الزبدة والسكر الأبيض والبني ونخلطها جيدًا.
- نضيف البيضة والفانيليا والكاكاو واللون الأحمر ونخلط.
- ننخل الدقيق المخلوط مع رشة ملح وبيكربونات الصوديوم فوقها ونعجنها جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية وغير لاصقة ثم نغطيها وندخلها البراد لنصف ساعة.
- بعد مضي الوقت نخرج العجينة والحشوة ومن ثم نقسم العجينة الى كرات متساوية.
- كل كرة نفردها براحة اليد ونضع بداخلها قطعة حشوة ونغلق العجينة ونكورها بهذه الطريقة حتى تنتهي كل الكمية.
- نصفها في صينية على ورق زبدة ونضغط كل كرة براحة اليد قليلًا.
- ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لربع ساعة حتى تنضج وتتشقق وجهها قليلًا.
- وبعدها نخرجها ونتركها تبرد قبل التقديم.

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