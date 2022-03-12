عجة لبنانية

القاهرة - بوابة الوسط

عجة السلق اللبنانية وصفة سهلة وسريعة التحضير، وهي عبارة عن خليط من الخضار مخفوق مع البيض والدقيق ويقدم مقليًا أو بالفرن وهي من المقبلات الشهية على سفرتك.

تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة.

المكونات

كوب سلق مفروم

حبة فلفل أخضر مفروم

نصف ملعقة ثوم مهروس

نصف كوب بقدونس مفروم

3 حبات بصل مفروم

8 بيضات

ملعقة: (ملح-نعنع-كمون-بهارات مشكلة)

كوب وملعقتان من الطحين

ربع كوب ماء

ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم

زيت للقلي