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عجة لبنانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 04:09 مساء
عجة لبنانية
طريقة تحضير عجة السلق اللبنانية (الإنترنت)
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عجة السلق اللبنانية وصفة سهلة وسريعة التحضير، وهي عبارة عن خليط من الخضار مخفوق مع البيض والدقيق ويقدم مقليًا أو بالفرن وهي من المقبلات الشهية على سفرتك.
تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة.

المكونات
كوب سلق مفروم
حبة فلفل أخضر مفروم
نصف ملعقة ثوم مهروس
نصف كوب بقدونس مفروم
3 حبات بصل مفروم
8 بيضات
ملعقة: (ملح-نعنع-كمون-بهارات مشكلة)
كوب وملعقتان من الطحين
ربع كوب ماء
ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم
زيت للقلي

طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلًا من السلق والفليفلة والثوم والبصل والبقدونس وفوقها الملح والنعناع والكمون والبهارات.
نخلط المكونات السابقة جيدًا مع بعضها حتى تذبل قليلًا.
- نضيف عليها البيض ونخفقها ثم الطحين ونحركها جيدًا مع إضافة الماء وبيكربونات الصوديوم.
- بعدها نحمي زيت القلي ونسكب الخليط باستخدام ملعقة كبيرة ونسكبها على شكل أقراص.
- نتركها لتتحمر من الأسفل ثم نقلبها على الطرف الآخر حتى ينضج.
- عندما تنضج وتتحمر من الطرفين نصفيها من الزيت جيدًا ونضعها في طبق وتصبح جاهزة للتقديم.

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