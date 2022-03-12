عجة لبنانية...

عجة السلق اللبنانية وصفة سهلة وسريعة التحضير، وهي عبارة عن خليط من الخضار مخفوق مع البيض والدقيق ويقدم مقليًا أو بالفرن وهي من المقبلات الشهية على سفرتك.
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المكونات
كوب سلق مفروم
حبة فلفل أخضر مفروم
نصف ملعقة ثوم مهروس
نصف كوب بقدونس مفروم
3 حبات بصل مفروم
8 بيضات
ملعقة: (ملح-نعنع-كمون-بهارات مشكلة)
كوب وملعقتان من الطحين
ربع كوب ماء
ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم
زيت للقلي
طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلًا من السلق والفليفلة والثوم والبصل والبقدونس وفوقها الملح والنعناع والكمون والبهارات.
نخلط المكونات السابقة جيدًا مع بعضها حتى تذبل قليلًا.
- نضيف عليها البيض ونخفقها ثم الطحين ونحركها جيدًا مع إضافة الماء وبيكربونات الصوديوم.
- بعدها نحمي زيت القلي ونسكب الخليط باستخدام ملعقة كبيرة ونسكبها على شكل أقراص.
- نتركها لتتحمر من الأسفل ثم نقلبها على الطرف الآخر حتى ينضج.
- عندما تنضج وتتحمر من الطرفين نصفيها من الزيت جيدًا ونضعها في طبق وتصبح جاهزة للتقديم.
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