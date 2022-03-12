كيكة الزبيب الهشة

القاهرة - بوابة الوسط

كيكة هشة بالزبيب من ألذ الكيكات، التي يمكن تناولها كل صباح مع الشاي أو القهوة، وهي مغذية وقوامها الهش ومذاق الزبيب فيها مميز وسيحبها الأطفال كثيرًا تعلمي طريقتها معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 بيضات

كوب سكر

½ كوب زيت نباتي

½ كوب حليب زبادي

كوب زبيب أسود

2 ملعقة كبيرة طحين (للزبيب)

½ كوب جوز مطحون

ظرف بيكنغ باودر

ظرف فانيليا

2 كوب دقيق منخول