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كيكة الزبيب الهشة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 12:10 مساء
كيكة الزبيب الهشة
كيكة هشة بالزبيب من ألذ الكيكات التي يمكن تناولها كل صباح مع الشاي أو القهوة
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كيكة هشة بالزبيب من ألذ الكيكات، التي يمكن تناولها كل صباح مع الشاي أو القهوة، وهي مغذية وقوامها الهش ومذاق الزبيب فيها مميز وسيحبها الأطفال كثيرًا تعلمي طريقتها معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 بيضات
كوب سكر
½ كوب زيت نباتي
½ كوب حليب زبادي
كوب زبيب أسود
2 ملعقة كبيرة طحين (للزبيب)
½ كوب جوز مطحون
ظرف بيكنغ باودر
ظرف فانيليا
2 كوب دقيق منخول

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلًا من البيض والسكر ونخفق حتى يصبح المزيج أبيض اللون.
- نضيف كلًا من الزيت والزبادي ونخفق جيدًا حتى تمتزج مع بعضها.
- نضيف الطحين والبيكنغ باودر والفانيليا ونخفق حتى تمتزج مكونات الكيك تمامًا.
- نضع في وعاء كلًا من الزبيب والجوز وملعقتين من الدقيق ونخلط المكونات جيدًا.
- نضيف الزبيب والجوز فوق مزيج الكيك ونحرك حتى تتوزع في المزيج.
- ندهن قالب الكيك ونصب المزيج فيه ونضعه بالفرن على حرارة 170 لحوالي 40 دقيقة.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نضعه في طبق التقديم ونقطعه وبذلك يكون الكيك جاهزًا.

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