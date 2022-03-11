حضري رشدة بالتقلية

القاهرة - بوابة الوسط

إليك طريقة تحضير الرشدة وهي من الأكلات الليبية الشهيرة، فعرفي على الوصفة وفقًا لكتاب «المكيال البسيط» لسالمة الكرغلي.

المكونات

5 أكواب دقيق

بيضة (يمكن الاستغناء عنها)

ملح

ماء