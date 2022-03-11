حضري رشدة بالتقلية...

إليك طريقة تحضير الرشدة وهي من الأكلات الليبية الشهيرة، فعرفي على الوصفة وفقًا لكتاب «المكيال البسيط» لسالمة الكرغلي.
المكونات
5 أكواب دقيق
بيضة (يمكن الاستغناء عنها)
ملح
ماء
طريقة التحضير
- يخلط الدقيق بالملح و البيض ويعجن بالماء عجينة يابسة قليلاً.
- يقسم العجين إلى أقراص صغيرة وترش بقليل من الدقيق ويفرد كل قرص على المكينة رقم 2 ثم رم 5 ثم تخرج من الفتحات الصغيرة.
- يكون الكسكاس جاهزًا في طنجرة بها ماء وبصل ولحم وبهارات ويخرج منه البخار ثم نقوم بدهن العجينة بالزيت وتسقط الكمية في الكسكاس لمدة 5 دقائق وتقلب بالشوكة أو أسياخ الخشب ثم تفرغ الكمية، وهكذا حتى ينتهي كل المقدار.
تعليقات