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حضري رشدة بالتقلية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 12:24 مساء
حضري رشدة بالتقلية
الرشدة من الأكلات الليبية الشهيرة (الإنترنت)
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إليك طريقة تحضير الرشدة وهي من الأكلات الليبية الشهيرة، فعرفي على الوصفة وفقًا لكتاب «المكيال البسيط» لسالمة الكرغلي.

المكونات
5 أكواب دقيق
بيضة (يمكن الاستغناء عنها)
ملح
ماء

طريقة التحضير
- يخلط الدقيق بالملح و البيض ويعجن بالماء عجينة يابسة قليلاً.
- يقسم العجين إلى أقراص صغيرة وترش بقليل من الدقيق ويفرد كل قرص على المكينة رقم 2 ثم رم 5 ثم تخرج من الفتحات الصغيرة.
- يكون الكسكاس جاهزًا في طنجرة بها ماء وبصل ولحم وبهارات ويخرج منه البخار ثم نقوم بدهن العجينة بالزيت وتسقط الكمية في الكسكاس لمدة 5 دقائق وتقلب بالشوكة أو أسياخ الخشب ثم تفرغ الكمية، وهكذا حتى ينتهي كل المقدار.
 

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