ستيك لحم من المطبخ الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لعشاق الطعام الصيني طريقة تحضير ستيك اللحم الشهي مع المشروم لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك وذلك وفقًا لموقع «شهية».