ملفيه سكر في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

يعد حلى الملفيه من أشهى الحلويات الفرنسية التي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير حلوى الملفيه الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «فتافيت».