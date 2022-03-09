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ملفيه سكر في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 11:30 صباحا
ملفيه سكر في خطوات بسيطة
طريقة تحضير حلوى الملفيه الشهية لتعديها في مطبخك (الإنترنت)
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يعد حلى الملفيه من أشهى الحلويات الفرنسية التي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير حلوى الملفيه الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
مغلف عجينة بف باستري جاهزة
2 كوب من الحليب البودرة
6 أكواب ماء
كوب من السكر
6 ملاعق كبيرة من نشاء الذرة
3 بيضات
رشة فانيلا
برش ليمونة كاملة
سكر ناعم للزينة

طريقة التحضير
- مدّي عجينة البف باستري، وقطعيها على شكل مستطيل، ثم ضعيها بالفرن على صينية غير لاصقة.
- حمّريها على الجهتين، ثم أخرجيها من الفرن وفي قدر عميق أخلطي الحليب مع الماء والسكر والبيض ونشاء الذرة وبرش الليمونة مع رشة الفانيلا.
- ضعي القدر على النار، وحركي باستمرار حتى يشتد مزيج الكريمة، ثم استمري لمدة نصف دقيقة ثم اطفئي النار.
- ضعي الكريمة على قطعة من البف باستري، ثم ضعي طبقة أخرى من البف باستري فوق الكريمة، واصنعي طبقتين من الكريمة والبف باستري وزيّنيها بالسكر الناعم، وقدمي الملفيه باردًا.

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