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دجاج بشرائح الفلفل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 04:10 مساء
دجاج بشرائح الفلفل
وصفة دجاج سريعة ولذيذة من صدور الدجاج والفلفل الملون والبصل والفطر (الإنترنت)
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إليك وصفة دجاج سريعة ولذيذة من صدور الدجاج والفلفل الملون، إضافة إلى الفطر والبصل ويمكن إضافة الذرة الصفراء أيضًا، ويمكن تقديمها على شكل ساندويتشات مع خبز التورتيلا.
تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو غرام صدور دجاج مقطع شرائح
حبة فلفل أخضر مقطع شرائح
حبة فلفل أحمر مقطع شرائح
حبة فلفل أصفر مقطع شرائح
2 رأس بصل مقطع شرائح
4 حبات فطر أبيض مقطع شرائح
ملح و فلفل حسب الرغبة
3 ملاعق طعام من زيت زيتون
نصف كوب ذرة صفراء

طريقة التحضير
- نسخن الزيت في قدر كبير ونقلب الدجاج حتى يتحمر.
نضيف كلًا من الفطر والفلفل والبصل.
- نقلب المكونات جميعًا ثم نضيف الملح والفلفل
أخيرًا نضيف الذرة ونغطي القدر ونتركه على النار حتى يذبل الخضار لمدة 12 دقيقة ونقدمه مع خبز التورتيلا أو الأرز الأبيض.
 

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