دجاج بشرائح الفلفل

القاهرة - بوابة الوسط

إليك وصفة دجاج سريعة ولذيذة من صدور الدجاج والفلفل الملون، إضافة إلى الفطر والبصل ويمكن إضافة الذرة الصفراء أيضًا، ويمكن تقديمها على شكل ساندويتشات مع خبز التورتيلا.

تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو غرام صدور دجاج مقطع شرائح

حبة فلفل أخضر مقطع شرائح

حبة فلفل أحمر مقطع شرائح

حبة فلفل أصفر مقطع شرائح

2 رأس بصل مقطع شرائح

4 حبات فطر أبيض مقطع شرائح

ملح و فلفل حسب الرغبة

3 ملاعق طعام من زيت زيتون

نصف كوب ذرة صفراء