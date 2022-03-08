بطاطا حلوة بالبشاميل والعسل

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير البطاطا الحلوة مع البشاميل والعسل الأبيض، واعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو بطاطا

3 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقتان كبيرتان سكر على البطاطا

1 ½ كوب مياه

لتر حليب

4 ملاعق كبيرة عسل أبيض للبشاميل