بطاطا حلوة بالبشاميل والعسل...

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير البطاطا الحلوة مع البشاميل والعسل الأبيض، واعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو بطاطا
3 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة زبدة
ملعقتان كبيرتان سكر على البطاطا
1 ½ كوب مياه
لتر حليب
4 ملاعق كبيرة عسل أبيض للبشاميل
طريقة التحضير
- تقشر البطاطا ثم تقطع مكعبات ثم ترفع على النار ويضاف إليها المياه والسكر.
- وعندما تقرب من النضج ناخذ كوبا من مياه سلق البطاطا.
- ونذوب فيها العسل الأبيض ونتركها جانبا.
لعمل البشاميل
- في حلة على النار يضاف الزيت ثم الزبدة ثم 3 ملاعق دقيق ثم يقلب جيدا.
- يضاف المياه التى أذبنا فيها العسل ونضيف إليها الحليب حتى نحصل على قوام ناعم.
- نضع البطاطا بعد هرسها في طاجن بايركس المدهون بالزبدة.
- يضاف على الوجه البشاميل ثم تدخل الفرن تحت الشواية من 10 دقائق إلى 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات