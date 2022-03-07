عجة بالكفتة

القاهرة - بوابة الوسط

العجة بكرات الكفتة من الوصفات السهلة والمغذية، تعرفي على طريقة تحضيرها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

350 غراما من اللحم المفروم

ملعقتان كبيرتان بقسماط ناعم

ملعقة كبيرة بهارات لحم مشكل

رشة جوز الطيب

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

بصلتان صغيرتان مفرومتان فرما ناعما بالكبة

مقادير العجة:

5 بيضات

بصلتان مقطعتان جوانح

طماطم كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

بطاطا مقطع مكعبات ومحمرة نصف تحمير

جزر مقطع مكعبات صغيرة

½ كوب بسلة مسلوقة

½ عدد فلفل ألوان من كل لون مقطع مكعبات

فلفل حار

2 حزمة بقدونس مفروم

2 حزمة كزبرة خضراء مفروم ناعم

ملعقة صغيرة ثوم مهروس ناعم

½ كوب زيت

ملح

فلفل

كمون

كزبرة جافة

بابريكا

ملعقة كبيرة بيكنغ بودر

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة سمن لدهن الصينية