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عجة بالكفتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 04:32 مساء
عجة بالكفتة
تحضير العجة مع الكفتة (الإنترنت)
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العجة بكرات الكفتة من الوصفات السهلة والمغذية، تعرفي على طريقة تحضيرها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
350 غراما من اللحم المفروم
ملعقتان كبيرتان بقسماط ناعم
ملعقة كبيرة بهارات لحم مشكل
رشة جوز الطيب
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
بصلتان صغيرتان مفرومتان فرما ناعما بالكبة
مقادير العجة:
5 بيضات
بصلتان مقطعتان جوانح
طماطم كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
بطاطا مقطع مكعبات ومحمرة نصف تحمير
جزر مقطع مكعبات صغيرة
½ كوب بسلة مسلوقة
½ عدد فلفل ألوان من كل لون مقطع مكعبات
فلفل حار
2 حزمة بقدونس مفروم
2 حزمة كزبرة خضراء مفروم ناعم
ملعقة صغيرة ثوم مهروس ناعم
½ كوب زيت
ملح
فلفل
كمون
كزبرة جافة
بابريكا
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر
3 ملاعق كبيرة دقيق
2 كوب ماء
ملعقة كبيرة سمن لدهن الصينية

طريقة التحضير:
- في وعاء نضع اللحم المفروم.
- نضيف إليها البصل والتوابل والبقسماط.
- نعجنها معا جيدا وتشكل كرات صغيرة.
- في طاسة على نار متوسطة نضع ملعقة كبيرة زيت.
- نضع كرات الكفتة ونشوح حتى يتغير لونها وتنضج بنسبة 75% ثم نرفع الكفتة ونضعها في طبق جانبي.
- وفي الإناء نفسه نضيف زيتا ونضع جوانح البصل وتشوح حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- نضع مكعبات الجزر حتي تلين ثم نضيف الثوم المهروس ونشوح حتى تظهر رائحة الثوم.
- ننقل البصل والجزر والثوم في طبق حتى يبرد.
- في وعاء عميق نضع البيض والتوابل الجافة والماء ونقلب جيدا، ثم نضيف الدقيق والبيكنغ بودر ونقلبهم مع البيض.
- ثم نضيف الفلفل الألوان ونضيف الخضرة علي البيض
ونقلب الخليط جيدا.
- نضيف البصل والجزر والبسلة والبطاطا وقطع الطماطم ونقلبهم في خليط البيض.
- ندهن قالب بايركس بالسمن والزيت دهانا جيدا.
- نضع خليط البيض والخضار في القالب، ونوزع في الخليط كرات الكفتة بشكل عشوائي
- ندخل القالب في فرن مسخن مسبقا على 180° لمدة 30 دقيقة حتى ينضج ويتحمر بلون ذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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