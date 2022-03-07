كيكة مالحة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الكيكة المالحة مع الجبن والخضراوات لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «مطبخك».

المكونات

كوبان من الدقيق.

كوب حليب زبادي.

زيت ذرة بمقدار فنجان قهوة.

ثلاث بيضات.

باكينغ باودر بمقدار ملعقة كبيرة.

ثمرة طماطم مقطعة إلى مكعبات بعد التقشير.

بصلة خضراء مفرومة فرمًا ناعمًا.

جبنة صفراء وبيضاء بشكل شرائح.

زيتون أسود وأخضر.

رشة ملح وسكر.

جبنة بيضاء مالحة.

جبن موتزاريلا للوجه.