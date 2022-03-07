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كيكة مالحة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 12:36 مساء
كيكة مالحة
طريقة تحضير الكيكة المالحة مع الجبن والخضراوات
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تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الكيكة المالحة مع الجبن والخضراوات لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «مطبخك».

المكونات
كوبان من الدقيق.
كوب حليب زبادي.
زيت ذرة بمقدار فنجان قهوة.
ثلاث بيضات.
باكينغ باودر بمقدار ملعقة كبيرة.
ثمرة طماطم مقطعة إلى مكعبات بعد التقشير.
بصلة خضراء مفرومة فرمًا ناعمًا.
جبنة صفراء وبيضاء بشكل شرائح.
زيتون أسود وأخضر.
رشة ملح وسكر.
جبنة بيضاء مالحة.
جبن موتزاريلا للوجه.

طريقة التحضير
- يُخفق البيض مع السكر ونضيف كلا من الحليب والزيت وتخلط المكونات جيدًا ومن ثم يُضاف الدقيق ورشة الملح وتُخلط المكونات من جديد.
- تُضاف جميع المكونات السابقة باستثناء جبن الموتزاريلا وتُخلط بشكل جيد.
- يوضع الخليط في قالب الكيك بعد دهنه بالزيت ويدخل على فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية.
- بعد نضج الكيك يتم وضعه في طبق آخر ويوضع جبن الموتزاريلا عليه ويتم إدخاله الفرن لحين ذوبان الجبن، ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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