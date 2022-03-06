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سلمون بالكريمة والليمون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 04:14 مساء
سلمون بالكريمة والليمون
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طبق سلمون لذيذ بالكريمة والليمون، سيحبه جميع أفراد العائلة، إنه مغذي وسهل التحضير وخفيف على المعدة، مكوناته بسيطة جدًّا ولا يحتاج إعداده إلى الكثير من الوقت.
تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
4 قطع سلمون فيليه.
4 فصوص ثوم مفرومة.
5 شرائح ليمون.
عصير نصف ليمونة.
بصلة بيضاء مقطعة ناعم.
2 كوب كريمة طبخ سائلة.
200 غرام زبد.
2 ملعقة طعام زيت زيتون.
كوب من أوراق السبانخ الصغيرة.
معدنوس مفروم للتزيين.
ملح وفلفل (حسب الرغبة)

طريقة التحضير
- نتبل السلمون بالملح والفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون ونحمره في مقلاة بقليل من زيت الزيتون حتى ينضج.
- نزيل قطع السلمون ونتركها جانبًا وفي المقلاة ذاتها نضيف الثوم والبصل ونشوحهما قليلاً ثم نضيف الزبد.
عندما يذوب الزبد نضيف الكريمة ونتركها تصبح سميكة قليلاً.
- نضيف أوراق السبانخ وشرائح الليمون ونضبط الملوحة ونضيف الفلف، ثم نضيف قطع السلمون إلى الكريمة وتصبح جاهزة للتقديم.

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