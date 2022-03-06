سلمون بالكريمة والليمون

القاهرة - بوابة الوسط

طبق سلمون لذيذ بالكريمة والليمون، سيحبه جميع أفراد العائلة، إنه مغذي وسهل التحضير وخفيف على المعدة، مكوناته بسيطة جدًّا ولا يحتاج إعداده إلى الكثير من الوقت.

تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».