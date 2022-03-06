كوكيز السمسم

القاهرة - بوابة الوسط

كوكيز السمسم على الطريقة التركية من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها وبأبسط المكونات فهي عبارة عن عجينة تشكل حلقات وتغطى بالسمسم ثم تخبز بالفرن وتقدم تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

125 غرام زبدة أو سمنة

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي

صفار بيضة

ملعقة كبيرة خل

¼ كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

3 كوب دقيق

للوجه:

بياض بيضة

سمسم محمص