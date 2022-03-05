بسكويت النشا الهش

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت النشا الهش من أسهل الحلويات وأسرعها وهي تتكون بشكل رئيسي من الزبدة والنشا والسكر لتعطي شكلًا جميلًا ومذاقًا هشًا وقوامًا ناعمًا للكعك لا يقاوم، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 حبة بيض

125 غرام زبدة

4 كوب نشا (كورن فلاور)

كوب سكر بودرة

ظرف فانيليا

½ ظرف بيكنغ باودر