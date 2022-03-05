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بسكويت النشا الهش

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 12:24 مساء
بسكويت النشا الهش
طريقة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت النشا الهش اللذيذ.
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بسكويت النشا الهش من أسهل الحلويات وأسرعها وهي تتكون بشكل رئيسي من الزبدة والنشا والسكر لتعطي شكلًا جميلًا ومذاقًا هشًا وقوامًا ناعمًا للكعك لا يقاوم، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 حبة بيض
125 غرام زبدة
4 كوب نشا (كورن فلاور)
كوب سكر بودرة
ظرف فانيليا
½ ظرف بيكنغ باودر

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلًا من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة والبيض والسكر والفانيليا والبيكنغ باودر.
- نخلط المكونات مع بعضها حتى تمتزج تمامًا ثم نضيف النشا بالتدريج مع العجن.
- نستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير لاصقة.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونشكل كرات من العجينة ونرتبها بالصينية.
- نحمي الفرن على حرارة 160 ونضع فيه الصينية لربع ساعة حتى ينضج الكعك على أن يبقى لونه أبيض.
- نخرج كعك النشا من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نضعه في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزًا.

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