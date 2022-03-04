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كيف تعدين وليمة فاخرة بأقل التكاليف؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 02:00 مساء
كيف تعدين وليمة فاخرة بأقل التكاليف؟
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تعد الولائم لاستقبال الضيوف في مختلف المناسبات، وبالطبع تكون مكلفة ماديا، ورغم ذلك فإن كل ربة منزل، خصوصا إذا كانت متزوجة حديثا، تتفنن في إعداد مختلف الأطعمة لإظهار كرمها وكذلك مهارتها.

ولأن لكل بيت ميزانية محددة، نبحث جميعا عن طريقة للتوفيق ما بين الرغبة في إعداد وليمة مشرفة مع الاقتصاد وعدم الإسراف، حسب «الشرق».

وإليك بعض الأفكار والتدابير المهمة من أجل النجاح في إقامة مأدبة فاخرة وبأقل التكاليف:
بداية ننصحك بتجنب إقامة عدة عزومات في شهر واحد مهما كان السبب، وكونك عروس جديدة أو انتقلت في بيت جديد لا يعني أن تكلفي نفسك ما لا تطيقين في وقت واحد.

أحسبي عدد الحضور ولا تسرفي أو تقتري في الكميات لعدة أسباب منها وأهمها أن عادة الإسراف عادة سيئة للغاية خاصة وأن بقايا الطعام قد تفسد وتضطرين لرميها وفي هذا إسراف ما بعده إسراف وثانيها إنها ليست دليلًا على الكرم أبدًا وإنما اهتمامك بالضيف وترحابك ونظافة منزلك وجودة طعامك وطريقة تقديمه هي الأهم.

لا تختاري من كل شيء أغلاه فإن كنت ستقدمين لازانيا مثلًا وستضيفين جبن للبشاميل فيمكن أن تكون موتزاريلا من النوع الأرخص لا داعي للنوع الأعلى سعرًا خاصة أن طعمها لن يكون واضحًا.

اصنعي مشروباتك حسب الفاكهة الموسمية في المنزل بدلًا من شراء المشروبات الجاهزة فهي أطيب وأقل سعرًا .

لا تنوعي كثيرًا في البند الواحد فإن كنت قد دعوت شخصين وأنت وزوجك فيكفي نوعين من المشروب أو نوع واحد مثلًا، وإن كنت ستقدمين بند اللحوم فلا داعي لأن تقدمي دجاجًا مشويًا وبانيه وكباب حلة وكفتة.

إن كنت قد دعوت صديقاتك أو شقيقاتك فلا مانع من فكرة Dish Party بأن تصنع كل منكم طبقًا وتتجمعوا في منزلك للطعام، وهي فكرة جيدة حتى مع أشقائك وشقيقاتك في التجمع الأسبوعي عن والدتك أو زوجك وأشقائه مع والدة زوجك، فهذا يُخفف العبء.

أعدي للعزومة مبكرًا لأن ذلك يمنحك الوقت في التفكير والإعداد والشراء فتشترين من السوق الخضر والفاكهة بينما إن كان الوقت ضيق ربما اشتريتها من السوبر ماركت وفارق الأسعار كبير في العادة.

فكري في أنواع أقل سعرًا فشوربة الطماطم والبصل أقل أنواع الحساء والشوربة سعرًا وهكذا.

وأخيرًا رتبي أولوياتك في بداية كل شهر لشراء ما يلزم بعدد أكبر في العروض مثلًا إن كان هناك عروض موفرة، فمثلًا لو كان لديك 4 عزومات يمكنكِ أن تستفيدي بالعرض على أسعار الدجاج واللحم المفروم، بينما لو كانت واحدة فيمكنك شراء المستلزمات قبلها وهكذا.

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