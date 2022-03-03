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سموثي الأناناس والزبادي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 01:20 مساء
سموثي الأناناس والزبادي
السموثي هو الشراب البارد الذي يمكن تحضيره من عدة مكونات حسب الرغبة (الإنترنت)
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السموثي هو الشراب البارد الذي يمكن تحضيره من عدة مكونات حسب الرغبة، فيما يبقى الحليب بأنواعه المختلفة والمحليات كالسكر والعسل أحد المكونات التي لا تغيب عن هذا المشروب المنعش الغني بالفوائد الصحية.

نقدم لك طريقة عمل سموثي الأناناس والزبادي، بحسب موقع «هي».

في وصفة اليوم، اختار الشيف سنان بطرس استبدال الحليب بالزبادي الذي لا يقل أهمية عن الحليب في محتواه العالي من الكالسيوم والمغذيات.

المكونات
1 علبة زبادي
2 كوب عصير أناناس
2 ملعقة عسل
مكعبات ثلج

طريقة التحضير
في الخلاط الكهربائي، ضعي جميع المكونات.
اخلطي المكونات جيدًا إلى أن تتجانس.
اسكبي سموثي الأناناس والزبادي في أكواب وقدميه باردًا.

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