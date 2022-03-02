متبل خضار لمرضى السكري

القاهرة - بوابة الوسط

متبل خضار لمرضى السكري وصفة أكثر من سهلة، يمكن من خلالها الاستفادة من كافة أنواع الخضروات الموجودة لديك والتي يمكن تتبيلها وشويها في الفرن أو على الشواية. وتصلح هذه الوصفة لتقديمها بجانب العديد من الأطباق الرئيسية مثل الدجاج أو السمك المشوي، أو أطباق اللحم الخفيفة، وفق موقع «هي».

المكونات:

1 حبة طماطم

1 حبة بصل

1 حبة كوسا

1 فص ثوم

1 حبة فلفل حار

½ كوب فلفل أحمر حلو

½ حبة فلفل أصفر حلو

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة دبس الرمان

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة