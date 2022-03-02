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متبل خضار لمرضى السكري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 03:30 مساء
متبل خضار لمرضى السكري
تصلح هذه الوصفة لتقديمها بجانب العديد من الأطباق الرئيسية (الإنترنت)
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متبل خضار لمرضى السكري وصفة أكثر من سهلة، يمكن من خلالها الاستفادة من كافة أنواع الخضروات الموجودة لديك والتي يمكن تتبيلها وشويها في الفرن أو على الشواية. وتصلح هذه الوصفة لتقديمها بجانب العديد من الأطباق الرئيسية مثل الدجاج أو السمك المشوي، أو أطباق اللحم الخفيفة، وفق موقع «هي».

المكونات:
1 حبة طماطم
1 حبة بصل
1 حبة كوسا
1 فص ثوم
1 حبة فلفل حار
½ كوب فلفل أحمر حلو
½ حبة فلفل أصفر حلو
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة دبس الرمان
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير
اقطعي البصل إلى نصفين، وضعي كافة الخضروات في صينية الفرن.
أضيفي زيت الزيتون والملح والفلفل فوق الخضروات، واخلطيها حتى تتبل جيدا.
أدخلي الصينية الفرن المحمى مسبقا حتى تنضج وتكتسب لون ورائحة الشوي.
اسكبي دبس الرمان والمزيد من التوابل فوق الخضروات، ثم قدميها بجانب أطباقك الساخنة.

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