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كعكة الموز والشكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 12:07 مساء
كعكة الموز والشكولاتة
كعكة الموز (الإنترنت)
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تعرفي على طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الموز بالشوكولاتة، وأعديها لكل أفراد أسرتك حسب «شملولة».

مكونات كعكة الموز:
كوب ونصف كوب دقيق
نصف كوب سكر
ملعقة ونصف صغيرة بيكنغ بودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
كوب موز مهروس
بيضة
نصف كوب زبد غير مملح، مذاب
ربع كوب لبن
ثلاثة أرباع كوب رقائق شكولاتة

طريقة تحضير كعكة الموز:
في البداية سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
ثم ادهني صينية بالقليل من الزيت ثم تبطن بالدقيق.
وفي بولة كبيرة الحجم اخلطي الدقيق والسكر والبيكنغ بودر والملح.
ثم في بولة أخرى ضعي الموز والبيض والزبد واللبن وقلبي.
وهنا ضعي مزيج الموز على مزيج الدقيق وقلبي برفق ثم اضيفي رقائق الشكولاتة.
وضعي مزيج الدقيق والموز في الصينية ثم وأخيرا ضعي الصينية في الفرن لمدة من 30-35 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.

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