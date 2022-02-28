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شرائح اللحم بصوص الليمون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 12:03 مساء
شرائح اللحم بصوص الليمون
شرائح اللحم بصوص الليمون (الإنترنت)
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إليك طريقة عمل شرائح اللحم بالثوم وصوص الليمون، في خطوات سهلة وبسيطة، لتعديها لكل أفراد أسرتك، وفق «سوبر ماما».

المقادير:
½ كيلو (500 غرام) شرائح لحم رفيعة
½ كوب (125 مل) عصير ليمون
كوب (250 مل) مرق لحم
½ كوب (125 مل) حليب
ملعقة كبيرة (12.5 جم) زبدة في درجة حرارة الغرفة
ملعقة كبيرة (12.5 جم) ثوم مهروس
ملعقة كبيرة (10 جم) دقيق
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بهارات مشكلة
ملح وفلفل أسود

الطريقة:
تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبي جيدًا، ثم اتركيها جانبًا لمدة 30 دقيقة.
على نار متوسطة، أذيبي الزبدة، ثم شوحي اللحم على الجهتين حتى يتغير لونه.
أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الماء واتركيه حتى يغلي. اتركي اللحم على نار هادئة جدًّا لمدة 20 دقيقة، حتى ينضج اللحم.
أذيبي الدقيق في الحليب، ثم ضعيه فوق اللحم وقلبي باستمرار حتى يغلي.
أضيفي عصير الليمون، وقلبي باستمرار حتى يغلي الصوص ويغلظ قليلًا.
ضعي شرائح اللحم في أطباق التقديم، ثم وزعي الصوص فوقها، وقدميها ساخنة.. وصحتين.

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