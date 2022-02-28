شرائح اللحم بصوص الليمون

القاهرة - بوابة الوسط

إليك طريقة عمل شرائح اللحم بالثوم وصوص الليمون، في خطوات سهلة وبسيطة، لتعديها لكل أفراد أسرتك، وفق «سوبر ماما».

المقادير:

½ كيلو (500 غرام) شرائح لحم رفيعة

½ كوب (125 مل) عصير ليمون

كوب (250 مل) مرق لحم

½ كوب (125 مل) حليب

ملعقة كبيرة (12.5 جم) زبدة في درجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة (12.5 جم) ثوم مهروس

ملعقة كبيرة (10 جم) دقيق

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود