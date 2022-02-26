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كعك التمر بأسهل وصفة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 12:00 مساء
كعك التمر بأسهل وصفة
كعك التمر (الإنترنت)
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إليك طريقة تحضير كعك التمر في خطوات بسيطة، وحضريها لكل أفراد أسرتك كوجبة فطور شهية وسريعة أو للتحلية، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات
3 أكواب دقيق
نصف كوب ماء
نصف كوب زبدة الذائبة
نصف كوب زيت
ملعقة ونصف بايكينغ بودر
ملعقة كبيرة سكر
صفار بيضة
بذور سمسم
مكونات الحشوة:
250 غرامًا تمر مطحون
ملعقتان كبيرتان زبدة

الطريقة 
في البداية، اخلطي السكر مع الماء حتى يذوب ثم أضيفي إليه الدقيق والزيت والزبدة المذوبة والبايكينغ باودر واخلطي المكونات للحصول على عجينة متجانسة.
ثم اخلطي التمر المطحون مع الزبدة وقرصيه على شكل لفافات صغيرة.
وبعدها قسمي العجينة إلى قطع صغيرة ثم ضعي في وسط كل قطعة عجين لفافة واحدة من حشوة التمر.
وهنا لفي العجين فوق الحشوة للحصول على شكل كعكة دائرية.
ثم ضعي أقراص الكعك على صينية خبز وادهنيها بصفار البيض وانثري عليها بذور السمسم.
والآن أدخلي الصينية الفرن حرارته 180 درجة، اخبزي الكعك حتى يصبح ذهبي اللون.
وأخيرُا، أخرجي الكعك من الفرن ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.

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