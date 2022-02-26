كعك التمر بأسهل وصفة

القاهرة - بوابة الوسط

إليك طريقة تحضير كعك التمر في خطوات بسيطة، وحضريها لكل أفراد أسرتك كوجبة فطور شهية وسريعة أو للتحلية، حسب وصفة «أطيب طبخة».



المكونات

3 أكواب دقيق

نصف كوب ماء

نصف كوب زبدة الذائبة

نصف كوب زيت

ملعقة ونصف بايكينغ بودر

ملعقة كبيرة سكر

صفار بيضة

بذور سمسم

مكونات الحشوة:

250 غرامًا تمر مطحون

ملعقتان كبيرتان زبدة