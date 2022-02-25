معكرونة الأربع أجبان.. شهية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد المعكرونة من أسهل الأطباق في طريقة تحضيرها، وخصوصا التي تعتمد على الجبن المحبب للجميع، مثل معكرونة الأربع أجبان (فور تشيز باستا).

إليكِ عزيزتي طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

200 غرام باستا.

نصف كوب حليب.

نصف كوب كريم فريش.

50 غرام جبنة بارميزان.

50 غرام جبنة موزاريلا.

القليل من جبنة شيدر.

50 غرام جبنة زرقاء (روكفورد).