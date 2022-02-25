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معكرونة الأربع أجبان.. شهية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 02:17 مساء
معكرونة الأربع أجبان.. شهية
فور تشيز باستا (الإنترنت)
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تعد المعكرونة من أسهل الأطباق في طريقة تحضيرها، وخصوصا التي تعتمد على الجبن المحبب للجميع، مثل معكرونة الأربع أجبان (فور تشيز باستا).

إليكِ عزيزتي طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
200 غرام باستا.
نصف كوب حليب.
نصف كوب كريم فريش.
50 غرام جبنة بارميزان.
50 غرام جبنة موزاريلا.
القليل من جبنة شيدر.
50 غرام جبنة زرقاء (روكفورد).

الطريقة
في وعاء، نضع كمية من الماء ورشة ملح والقليل من الزيت ونضع الباستا عند الغليان ثم نتركها حتى تنضج.
في مقلاة عميقة نضع الحليب والكريم فريش على نار خفيفة ونضيف الأربعة أنواع من الجبن إلى مزيج الحليب والكريم فريش.
ثم نحرك المزيج جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
وبعدها نصفي الباستا من الماء جيدا ونضيفها إلَى المزيج مع رشة فلفل أبيض ونتركها قليلا لتتشبع بالنكهة.
وفي النهاية، نسكبها في صحن عميق ونرش القليل من جبنة البارميزان على الوجه ونضع ورقة حبق في المنتصف للزينة ونقدمها ساخنة.. وصحتين.
 

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