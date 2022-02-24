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بان كيك بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 03:10 مساء
بان كيك بالجبن
البان كيك صنف حلويات غربي (الإنترنت)
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البان كيك صنف حلويات غربي، يتم تحضيره على شكل عجين يُحمر في المقلاة على الوجهين ويُقدم مع شراب القيقب أو الشوكولاتة الذائبة أو الفواكه أو الجبن والكريمة المخفوقة وغيرها من الأصناف المناسبة لهذا الطبق، ونقدم لك طريقة عمل بان كيك بالجبن، حسب موقع «هي».

المكونات
1 كوب كبير طحين
1 حبة بيض كبيرة
1 صفار بيضة
1 كوب كبير حليب سائل
1 ملعقة طعام بيكنغ باودر
¼ ملعقة صغيرة ملح
جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة

طريقة التحضير
في وعاء كبير، ضعي الطحين والبيض والحليب والبيكنغ باودر والملح واخلطي جيدًا بالمضرب اليدوي.
صفي الخليط بالمصفاة للتخلص من أية تكتلات.
سخني مقلاة على نار متوسطة، وضعي فيها ¼ مقدار كوب من عجين البان كيك واتركيه على النار حتى تظهر الفقاقيع.
قطعي الجبن الكريمي ووزعيه على البان كيك واتركيه حتى يذوب، ثم اقلبي البان كيك على الجهة الأخرى
كرري الخطوات لحين الانتهاء من كامل كمية العجين والجبن.
ضعي قطع البان كيك فوق بعضها في طبق التقديم وفوقها الجبن الكريمي، ثم قدميها دافئة.

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