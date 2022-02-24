بان كيك بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

البان كيك صنف حلويات غربي، يتم تحضيره على شكل عجين يُحمر في المقلاة على الوجهين ويُقدم مع شراب القيقب أو الشوكولاتة الذائبة أو الفواكه أو الجبن والكريمة المخفوقة وغيرها من الأصناف المناسبة لهذا الطبق، ونقدم لك طريقة عمل بان كيك بالجبن، حسب موقع «هي».

المكونات

1 كوب كبير طحين

1 حبة بيض كبيرة

1 صفار بيضة

1 كوب كبير حليب سائل

1 ملعقة طعام بيكنغ باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة