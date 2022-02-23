بيتزا توست...

إذا أردتم بيتزا سريعة وشهية فها هي طريقة تحضير البيتزا بخبز التوست بدلا من العجينة وتتميز بشكلها الجميل ومذاقها الرائع حيث توضع الخضار على شرائح التوست مع برش الجبن والأوريغانو، ثم توضع في الفرن حتى تنضج الخضار ويصبح التوست ذهبيا وتُقدم.
المكونات
خبز توست
كاتشب
½ حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات
½ حبة فلفل أصفر مقطع مكعبات
½ حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات
2 ملعقة طعام ذرة
شرائح زيتون
حبة طماطم مفرومة ناعمة
شرائح فطر
½ كأس برش موتزاريلا أو قشقوان
رشة أوريغانو
طريقة التحضير
- نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 ثم نضع ورق زبدة على صينية الفرن ثم نرتب فوقه شرائح خبز التوست.
- نضع فوق كلٍّ منها ملعقة طعام من الكاتشب ونمدها جيدا.
- نخلط في وعاء كلا من الفلفل المقطع والذرة ثم نوزع الكمية على كل شريحة توست.
- نضع الطماطم المفرومة على التوست ثم نضع شرائح الزيتون سواء الأسود أو الأخضر حسب الذوق .
- نوزع الفطر وأخيرا برش الموتزاريلا أو القشقوان ورشة أوريغانو.
- نضع الصينية في الفرن المحمّى مسبقا ونترك التوست فيه لحوالي 10-15 دقيقة حتى يكتسب التوست لونا ذهبيا وتذوب الجبنة وتنضج الخضار.
- نخرج الصينية من الفرن ويكون التوست جاهزا للتقديم.
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