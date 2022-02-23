بيتزا توست

القاهرة - بوابة الوسط

إذا أردتم بيتزا سريعة وشهية فها هي طريقة تحضير البيتزا بخبز التوست بدلا من العجينة وتتميز بشكلها الجميل ومذاقها الرائع حيث توضع الخضار على شرائح التوست مع برش الجبن والأوريغانو، ثم توضع في الفرن حتى تنضج الخضار ويصبح التوست ذهبيا وتُقدم.

المكونات

خبز توست

كاتشب

½ حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات

½ حبة فلفل أصفر مقطع مكعبات

½ حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات

2 ملعقة طعام ذرة

شرائح زيتون

حبة طماطم مفرومة ناعمة

شرائح فطر

½ كأس برش موتزاريلا أو قشقوان

رشة أوريغانو