كفتة بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

كفتة اللحم بالشوفان وصفة سهلة وسريعة وصحية ومناسبة لأصحاب الحميات الغذائية وهي عبارة عن عجينة من اللحم والبصل والشوفان تطهى بالفرن وتقدم. تعرفي على طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة ملح

ملعقة فلفل

ملعقة بيكينغ باودر

3 ملاعق شوفان ناعم

فحمة وزيت للتدخين