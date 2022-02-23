كفتة بالشوفان...

كفتة اللحم بالشوفان وصفة سهلة وسريعة وصحية ومناسبة لأصحاب الحميات الغذائية وهي عبارة عن عجينة من اللحم والبصل والشوفان تطهى بالفرن وتقدم. تعرفي على طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة ملح
ملعقة فلفل
ملعقة بيكينغ باودر
3 ملاعق شوفان ناعم
فحمة وزيت للتدخين
طريقة التحضير
-في وعاء نضع كلا من اللحم والبصل ونعجن المكونات جيدا.
- نضيف الملح والفلفل والبيكينغ باودر وفوقهم الشوفان ونعجن المكونات مع بعضها جيدا.
- نشكل من العجينة أصابع باليد أو على أعواد خشبية.
- نصف الكفتة في صينية مدهونة زيت وندخلهم البراد لنصف ساعة.
- بعدها نشويهم بالفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونحمرهم من الأعلى.
- وبعد أن ينضجوا نحمي فحمة ونضعها على زيت في قطعة قصدير ونغطيهم ليكسبوا رائحة الشواء وتصبح جاهزة للتقديم.
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