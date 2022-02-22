برياني السمك في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط

البرياني من أكثر الوجبات التي يقبل عليها الجميع وهي تعد من الوجبات الغذائية المتكاملة التي تحتوي على نشويات وبروتين وفيتامينات؛ لذلك نقدم إليك طريقة تحضير برياني السمك الشهي لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كيلو غرام من شرائح السمك، أو السمك الفيليه.

6 حبات طماطم، يجب أن يتم فرمها.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

4 أكواب من الأرز البسمتي.

3 حبات بصل مفروم.

ثوم مهروس بمقدار 6 فصوص.

كوب من الكزبرة المفرومة فرما ناعما.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاري.

عصير ليمون بمقدار نصف حبة.

ملعقتان صغيرتان من مبشور الزنجبيل.

ملعقة صغير فلفل أسود (بهار مطحون).

3 حبات فلفل أخضر حار (إختياري).

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة زعفران.

نصف فنجان ماء ورد.