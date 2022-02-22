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مهلبية البطاطا الحلوة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 12:13 مساء
مهلبية البطاطا الحلوة
مهلبية البطاطا الحلوة بوصفة سهلة وغنية بالفوائد الغذائية وبمكونات بسيطة
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مهلبية البطاطا الحلوة وصفة سهلة وغنية بالفوائد الغذائية وبمكونات بسيطة مناسبة للأطفال وهي لذيذة جدا حتى سيحبها الكبار وسريعة ولا تحتاج جهد تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو ونصف بطاطا حلوة مسلوقة
لتر ونصف حليب سائل
3 ملاعق نشاء
3 أرباع كوب سكر
2 ملعقة فانيليا

للتزيين:
حسب المتوفر جوز هند-لوز-فستق حلبي

طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلا من الحليب والسكر والنشاء والفانيليا ونخفقهم بالبليندر جيدا.
- نضيف البطاطا الحلوة المسلوقة بالتدريج مع الخفق حتى ينعم القوام تماما.
- نضعهم في طنجرة ونرفعهم على النار ونغليهم مع التحريك المستمر حتى يشتد القوام.
- ثم نفرغهم في الأكواب ونتركهم يبردوا تماما .
- ندخلهم البراد ليبردوا تماما قبل التقديم وعند التقديم نزينهم بالمكسرات.
 

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