مهلبية البطاطا الحلوة

القاهرة - بوابة الوسط

مهلبية البطاطا الحلوة وصفة سهلة وغنية بالفوائد الغذائية وبمكونات بسيطة مناسبة للأطفال وهي لذيذة جدا حتى سيحبها الكبار وسريعة ولا تحتاج جهد تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو ونصف بطاطا حلوة مسلوقة

لتر ونصف حليب سائل

3 ملاعق نشاء

3 أرباع كوب سكر

2 ملعقة فانيليا

للتزيين:

حسب المتوفر جوز هند-لوز-فستق حلبي