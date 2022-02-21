نودلز بالشيدر...

تتألف وصفة نودلز بالجبن الشيدر من مكونين لذيذين جدا فلا يمكن مقاومة شكل النودلز وخاصة مع جبن الشيدر والجبن الكريمي وهو ساخن وبطريقة سهلة وسريعة تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
ظرف نودلز إندومي
½ كوب برش شيدر
ملعقة كبيرة جبنة كريمية
كوب حليب سائل
2 ملعقة كبيرة بقسماط
رشة فلفل أسود
طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء ونغليه ثم نضيف شعيرية الإندومي بعد أن يغلي حتى تنضج الشعيرية.
- نضيف زيت وبهارات ظرف الإندومي وفلفل أسود حسب الذوق ثم الجبنة الكريمية ونحرك جيدا.
- نضع الإندومي في طبق يوضع بالفرن ونضع فوقها برش الشيدر والبقسماط.
- نضع الطبق بالفرن حتى تصبح الجبنة ذهبية من الأطراف نطفئه ونشغل مشواة الفرن قليلاً .
- نخرج الإندومي بالجبن الشيدر الشهي من الفرن ونقدمه وهو ساخن.
- نزيد كمية الإندومي وبقية المكونات حسب الرغبة وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات