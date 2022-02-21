نودلز بالشيدر

القاهرة - بوابة الوسط

تتألف وصفة نودلز بالجبن الشيدر من مكونين لذيذين جدا فلا يمكن مقاومة شكل النودلز وخاصة مع جبن الشيدر والجبن الكريمي وهو ساخن وبطريقة سهلة وسريعة تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

ظرف نودلز إندومي

½ كوب برش شيدر

ملعقة كبيرة جبنة كريمية

كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة بقسماط

رشة فلفل أسود