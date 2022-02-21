دجاج كرانشي بـ«الكورن فليكس»...

دجاج كرانشي وصفة لذيذة ومقرمشة مناسبة للأطفال، وهي عبارة عن قطع دجاج متبلة بالبهارات والحليب ومغمسة بالكورن فليكس ومقلية بالزيت، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
قطعة صدوردجاج صغيرة مقطعة جزايل.
2 ملعقة ملح.
ملعقة (بابريكا-بصل وثوم بودرة-أوريغانو-كزبرة-كاري).
نصف ملعقة (فلفل أسود-فلفل أحمر).
ثلث كوب حليب.
2.5 كوب كورن فليكس مطحون.
زيت للقلي.
خبز.
شرائح جبن شيدر.
مايونيز -كاتشاب.
خس.
بطاطا مقلية.
مايونيز.
كاتشاب.
طريقة التحضير
- في وعاء نخلط الملح والبهارات التي ذكرناها سابقًا، ثم نتبل الفتايل في هذه الخلطة جيدًا.
- نصب عليها الحليب ونخلطها جيدًا ثم نغطيها ونتركها لنحو 4 ساعات بالبراد حتى يمتص النكهات.
- بعد مضي الوقت نخرجها ونغمس كل قطعة بالكورن فليكس من كل الأطراف حتى ننهي كل الكمية.
- نحمي زيت القلي جيدًا ثم نقلي فيه قطع الدجاج حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ثم نصفيها من الزيت ونضعها في وعاء.
- نفتح الخبز من الطرف وندهنها بالمايونيز والكاتشاب، ثم نضع شريحتي جبن شيدر وفوقهما الدجاج ثم مايونيز وخس ويصبح جاهزًا للتقديم.
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