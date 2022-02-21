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دجاج كرانشي بـ«الكورن فليكس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 12:15 مساء
دجاج كرانشي بـ«الكورن فليكس»
دجاج كرانشي وصفة لذيذة ومقرمشة مناسبة للأطفال
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دجاج كرانشي وصفة لذيذة ومقرمشة مناسبة للأطفال، وهي عبارة عن قطع دجاج متبلة بالبهارات والحليب ومغمسة بالكورن فليكس ومقلية بالزيت، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
قطعة صدوردجاج صغيرة مقطعة جزايل.
2 ملعقة ملح.
ملعقة (بابريكا-بصل وثوم بودرة-أوريغانو-كزبرة-كاري).
نصف ملعقة (فلفل أسود-فلفل أحمر).
ثلث كوب حليب.
2.5 كوب كورن فليكس مطحون.
زيت للقلي.
خبز.
شرائح جبن شيدر.
مايونيز -كاتشاب.
خس.
بطاطا مقلية.
مايونيز.
كاتشاب.

طريقة التحضير
- في وعاء نخلط الملح والبهارات التي ذكرناها سابقًا، ثم نتبل الفتايل في هذه الخلطة جيدًا.
- نصب عليها الحليب ونخلطها جيدًا ثم نغطيها ونتركها لنحو 4 ساعات بالبراد حتى يمتص النكهات.
- بعد مضي الوقت نخرجها ونغمس كل قطعة بالكورن فليكس من كل الأطراف حتى ننهي كل الكمية.
- نحمي زيت القلي جيدًا ثم نقلي فيه قطع الدجاج حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ثم نصفيها من الزيت ونضعها في وعاء.
- نفتح الخبز من الطرف وندهنها بالمايونيز والكاتشاب، ثم نضع شريحتي جبن شيدر وفوقهما الدجاج ثم مايونيز وخس ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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