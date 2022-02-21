دجاج كرانشي بـ«الكورن فليكس»

القاهرة - بوابة الوسط

دجاج كرانشي وصفة لذيذة ومقرمشة مناسبة للأطفال، وهي عبارة عن قطع دجاج متبلة بالبهارات والحليب ومغمسة بالكورن فليكس ومقلية بالزيت، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

قطعة صدوردجاج صغيرة مقطعة جزايل.

2 ملعقة ملح.

ملعقة (بابريكا-بصل وثوم بودرة-أوريغانو-كزبرة-كاري).

نصف ملعقة (فلفل أسود-فلفل أحمر).

ثلث كوب حليب.

2.5 كوب كورن فليكس مطحون.

زيت للقلي.

خبز.

شرائح جبن شيدر.

مايونيز -كاتشاب.

خس.

بطاطا مقلية.

مايونيز.

كاتشاب.