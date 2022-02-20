شيش برك من المطبخ الأردني...

شيش برك أردني وصفة لذيذة ومشهورة وسهلة التحضير وهي من أكلات الحليب المفضلة للجميع، فهي عبارة عجين محشو باللحم والبصل، ومن ثم مطبوخة بحليب الجميد. تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
للعجين:
كوبان من دقيق.
كوب ماء دافئ.
رشة ملح.
للحشوة:
ملعقتان من السمن.
نصف كيلو لحم مفروم.
بصلة كبيرة مفرومة.
ملح-فلفل.
نصف كوب معدنوس مفروم.
ربع كوب بصل أخضر مفروم.
لتحضير حليب الجميد:
قطعة جميد مكسرة ومنقوعة في لتر ماء قبل يوم.
كوب ونصف حليب.
ملعقة نشاء.
ملعقة سمن حيواني.
للوجه:
ملعقتا زيت.
ملعقة ثوم مهروس.
نعناع مطحون.
طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلًا من الدقيق والماء ورشة ملح نعجنها جيدً،ا ثم نغطيها لترتاح.
- في مقلاة نضع السمن نذوبه، ثم نضيف البصل ونحرك حتى يذبل.
- نضيف اللحم والملح والفلفل ونقلبها ونتركها تنضج، ثم نضيف البقدونس والبصل الأخضر، ونقلبها ونتركها تبرد.
- نفرد العجين ونقطعه دوائر ثم نحشي كل قطعة بالحشوة التي حضرناها، ثم نلفها ونلصق طرفيها ببعض ثم نصفها على ورق زبدة في صينية وندخلها الفرن لتتحمص وتأخذ لونًا قليلًا.
- في الخلاط نضع الجميد مع ماء النقع ونضيف عليه الحليب والنشاء ونخلطها.
- في طنجرة نضع السمن نذوبه، ثم نصب فوقه خليط الجميد ونحركها حتى الغليان ثم نضيف عليها قطع الشيش برك ونتركها تغلي مع بعض.
- في مقلاة نشوح الثوم مع الزيت ثم نصبها فوق الشيش برك، ونرش عليهم النعناع ويصبح جاهزًا للتقديم.
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