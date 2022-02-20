شيش برك من المطبخ الأردني

القاهرة - بوابة الوسط

شيش برك أردني وصفة لذيذة ومشهورة وسهلة التحضير وهي من أكلات الحليب المفضلة للجميع، فهي عبارة عجين محشو باللحم والبصل، ومن ثم مطبوخة بحليب الجميد. تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

للعجين:

كوبان من دقيق.

كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

للحشوة:

ملعقتان من السمن.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح-فلفل.

نصف كوب معدنوس مفروم.

ربع كوب بصل أخضر مفروم.

لتحضير حليب الجميد:

قطعة جميد مكسرة ومنقوعة في لتر ماء قبل يوم.

كوب ونصف حليب.

ملعقة نشاء.

ملعقة سمن حيواني.

للوجه:

ملعقتا زيت.

ملعقة ثوم مهروس.

نعناع مطحون.