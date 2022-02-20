براونيز بالكريم بروليه

القاهرة - بوابة الوسط

براونيز الكريم بروليه حلوى مميزة تجمع بين البراونيز التي نعشق مذاقها، إضافة للكريم بروليه اللذيذ، بطريقة سهلة وسريعة وشهية، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1 ½ كوب قطع شوكولاتة.

كوب زبد مذاب.

4 بيضات.

½ كوب سكر بني.

1 ½ كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا.

¼ كوب كاكاو.

1 ¼ كوب طحين.

لتحضير الكريم بروليه

½ كوب حليب سائل.

5 صفار بيض.

1 ½ كوب كريمة خفق.

¼ كوب سكر.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.