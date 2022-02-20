براونيز بالكريم بروليه...

براونيز الكريم بروليه حلوى مميزة تجمع بين البراونيز التي نعشق مذاقها، إضافة للكريم بروليه اللذيذ، بطريقة سهلة وسريعة وشهية، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
1 ½ كوب قطع شوكولاتة.
كوب زبد مذاب.
4 بيضات.
½ كوب سكر بني.
1 ½ كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا.
¼ كوب كاكاو.
1 ¼ كوب طحين.
لتحضير الكريم بروليه
½ كوب حليب سائل.
5 صفار بيض.
1 ½ كوب كريمة خفق.
¼ كوب سكر.
2 ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة التحضير
- نسيح الزبد ونضعه ساخنًا فوق الشوكولاتة ونحركها معًا ونضعها جانبًا.
- نضع في وعاء كلًا من البيض والسكر الأبيض والبني والفانيليا ونخفق جيدًا.
- نضيف مزيج الشوكولاتة والزبد ونحرك باتجاه واحد حتى تختلط تمامًا.
- ننخل الكاكاو والطحين فوق المكونات ونخفق حتى تمتزج معًا تمامًا.
- نضع ورق زبدة على صينية خبز عالية الأطراف ونصب مزيح البراونيز فيها.
- نضعها بالفرن على حرارة 180 لنحو 20 دقيقة.
- نضع في وعاء كلًا من صفار البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيدًا.
- نضيف الحليب والكريمة ونغليهما على النار حتى يثقل القوام.
- نضع الكريم بروليه فوق صينية البراونيز ونسوّي سطحه ونضع الصينية بالبراد لنحو 5 ساعات.
- نرش الحلوى بالسكر ونحرقه حتى يتكرمل ويكتسب لونًا جميلًا من الأعلى، وبذلك يكون جاهزًا للتقديم.
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