حضري حميس اللحم

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلى لتحضير حميس اللحم بالبصل والفلفل الشهي، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

زيت نباتي - 4 ملاعق كبيرة

لحم غنم - 700 غرام

بصل – 2 ثمرة مقطعة إلى شرائح

فلفل رومي – ثمرة مقطعة إلى شرائح

ملح

فلفل أسود - نصف ملعقة صغيرة

شطّة - ملعقة صغيرة