حضري حميس اللحم...

طريقة سهلى لتحضير حميس اللحم بالبصل والفلفل الشهي، حسب «أطيب طبخة».
المكونات
زيت نباتي - 4 ملاعق كبيرة
لحم غنم - 700 غرام
بصل – 2 ثمرة مقطعة إلى شرائح
فلفل رومي – ثمرة مقطعة إلى شرائح
ملح
فلفل أسود - نصف ملعقة صغيرة
شطّة - ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
قي مقلاة واسعة على نار متوسطة، حمي الزيت النباتي واقلي فيه البصل حتى يذبل.
زيدي الفلفل الرومي وقلبي ثم أضيفي اللحم ونكهي بالفلفل الأسود والشطة.
اتركي المقلاة على نار متوسطة مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج قطع اللحم ثم نكهي بالملح وقدمي الطبق على سفرتك.. وصحتين.
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