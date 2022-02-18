حضري خرشوف باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

في خطوات سهلة وسريعة، تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الخرشوف مع اللحم المفروم، حسب «اعرفي».

المكونات

عشر حبات من الخرشوف

نصف كيلو لحم مفروم

عصير ثمرة طماطم متوسطة الحجم

أربعة فصوص ثوم ناعمة

ملعقتا زيت

ملعقة سمن

ثمرة من البصل

ملح

فلفل