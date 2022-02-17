سينابون بحشوة التفاح والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة عمل سينابون بحشوة التفاح والقرفة، ذات رائحة نفاذة تعبق في أرجاء المنزل.

وسينابون بحشوة التفاح والقرفة هي ترجمة حقيقة لحلى السينابون الشهير حول العالم، والذي تعود أصوله لسلسلة مخابز في ولاية جورجيا الأميركية، تتخصص في إنتاج حلى السينابون المصنوع من القرفة، ولها فروع كثيرة حول العالم، وفق «هي».

المكونات

1 و ¼ كوب حليب دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 حبة بيض

50 غرام زبدة مذابة

3 أكواب دقيق

¼ كوب حليب مكثف للتزيين

للحشوة

4 حبات تفاح

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة