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سينابون بحشوة التفاح والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 01:20 مساء
سينابون بحشوة التفاح والقرفة
سينابون بحشوة التفاح والقرفة هي ترجمة حقيقة لحلى السينابون الشهير حول العالم (الإنترنت)
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نقدم لك طريقة عمل سينابون بحشوة التفاح والقرفة، ذات رائحة نفاذة تعبق في أرجاء المنزل.

وسينابون بحشوة التفاح والقرفة هي ترجمة حقيقة لحلى السينابون الشهير حول العالم، والذي تعود أصوله لسلسلة مخابز في ولاية جورجيا الأميركية، تتخصص في إنتاج حلى السينابون المصنوع من القرفة، ولها فروع كثيرة حول العالم، وفق «هي».

المكونات
1 و ¼ كوب حليب دافئ
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 حبة بيض
50 غرام زبدة مذابة
3 أكواب دقيق
¼ كوب حليب مكثف للتزيين

للحشوة
4 حبات تفاح
2 ملعقة كبيرة زبدة
3 ملاعق كبيرة سكر بني
1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

طريقة التحضير
لتحضير العجينة، ضعي الحليب والسكر والبيض والكريمة والخميرة والزبدة في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي الدقيق تدريجيا مع الخلط لحين الحصول على عجينة متماسكة.
غلفي العجينة بورق النايلون واتركيها جانبا لمدة ساعة ونصف حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
رشي سطح المطبخ بالقليل من الدقيق، وافردي العجينة على السطح ثم اقطعي الأطراف الإضافية بواسطة السكين.
ادهني العجينة بالزبدة والسكر البني والتفاح والقرفة، ثم لفيها على شكل رول وقطعيها لقطع صغيرة.
ضعي طبقة من ورق الزبدة في صينية الفرن، ثم صفي قطع السينابون المحشوة عليها.
أدخلي الصينية الفرن المحمى مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، واخبزي السينابون لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج وتحمر.
اسكبي الحليب المكثف فوق السينابون وهو ساخن، وزينيه بحبات اللوز ثم قدميه.

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