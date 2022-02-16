برغل الخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

يعد برغل الخضراوات من الأطباق الاقتصادية الشهية، التي يمكن تحضيرها لعائلتك بكل سهولة وبمكونات بسيطة.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

4 أكواب ماء ساخن.

2 كوب برغل.

1 ½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

حبة بصل مفروم.

حبة فلفل أخضر مقطع.

حبة فلفل أحمر مقطع.

حبة باذنجان مقطعة.

2 حبة طماطم مفرومة.